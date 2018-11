L’IVAM aposta per les obres de Léger i Dubuffet per potenciar la seua internacionalització

L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) s’ha convertit en una de grans apostes en matèria cultural del Govern del Botànic. Amb l’aniversari dels seus 30 anys d’història el museu vol reforçar la seua identitat i ser, no només en un centre cultural, sinó un espai modern de reflexió i participació de la ciutadania. El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, junt amb el director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, han presentat aquest dimecres la programació del museu per a l’any 2019. Una temporada que ve marcada pel 30 aniversari de la seua creació i que compta amb exposicions molt especials amb una clara intenció per projectar-se internacionalment.

Fins a sis coproduccions internacionals, obres d’artistes fonamentals per entendre l’art del segle XX i projectes innovadors són les línies que defineixen la programació de l’any vinent. El conseller ha remarcat durant la roda de premsa la importància que li donen al museu, ja que “cada any” des que estan al Govern han augmentat el pressupost destinat a l’IVAM “en 1 milió d’euros per arribar als 8’8 milions d’inversió”. El director del museu ha volgut agrair a la Conselleria la “confiança amb la pujada dels pressupostos”, ha remarcat que són “ambiciosos” amb les millores i que la programació de hui és també “la preparació del futur dels pròxims 30 anys”.

De la pròxima temporada destaquen coproduccions internacionals com la dedicada a Fernand Léger, una col·laboració amb la Tate de Liverpool que arribarà al maig. El director José Miguel G. Cortés ha explicat que és un artista que “connecta perfectament” amb l’essència de l’IVAM. Amb més de 140 obres serà l’exposició més gran que s’ha fet en Espanya de Léger. L’exposició retrospectiva de l’artista ja ha passat per altres museus internacionals com el MoMa de Nova York, el Pompidou de París, les National Galleries of Scotland d’Edimburg o el Museu Reina Sofía de Madrid.

Una altra coproducció internacional és l’obra de Jean Dubuffet, organitzada per la MUCEM de Marsella, amb més 100 obres amb aportacions amb línies “no occidentals” que, segons el director del museu, “va a obrir la nostra ment”. “L’art no va ser igual després de l’obra de Dubuffet”, ha remarcat Cortés. L’obra, que arribarà a l’octubre, ofereix una perspectiva historicocultural i antropològica que retrata el moment de crisi després de la Segona Guerra Mundial.

Jean Dubuffet. Site avec deux personnages, 1982. MNAM, París

Des de la França, el Jeu de Paume de París i la Fundació Gulbenkian de Lisboa portarà a l’IVAM l’obra de l’artista Zineb Sedira, on tractarà temes com la noció de la família, els mons ocults de l’èsser humà, les migracions, la diàspora o la tradició. “Totes les exposicions tenen en comú que contes històries, unes més petites i altres més grans, però totes fonamentals per entrendre la nostra vida”, ha explicat el director.

A més d’albergar un total de 13 exposicions el 2019, cal sumar-li les obres de la col·lecció de l’IVAM que viatjaran altres museus com el MAXXI de Roma (Museo nazionale delle arti del XXI secolo) o el Centre d’Art d’Alcobendas on s’exhibirà una selecció de fotografies. Al museu Born de Barcelona també s’exposaran al juny 90 peces del depòsit del valencià Josep Renau.

Per altra banda, el dibuixant valencià Paco Roca tindrà un paper protagonista durant l’any 2019 ja que farà per a la galeria 6 de l’IVAM un nou còmic basat en la història de l’IVAM i recrearà els dibuixos en les seues parets. El dibuixant es basarà en un quadre de l’Equipo Crónica de la col·lecció de l’IVAM.

L’any 2019 també serà l’any on es sumaran adquisicions d’obres per al seu fons. El conseller de Cultura ha anunciat la “compra imminent del Fons Renau sense oblidar la pròxima obertura de la subseu d’Alcoi el 16 de novembre, que acollirà l’any vinent tres exposicions per a donar a conèixer l’extens fons de l’IVAM”. Amb l’aposta d’Alcoi es vol traspassar els límits de València i donar visibilitat a altres espais. A més, tal com ha anunciat Marzà, també es milloraran els espais de la seu de València amb l’amplicació mitjançant el Pati Obert i les millores en sales i a l’esplanada de l’entrada.