Marzà vol fer de l'Alfons el Magnànim el nucli d'una Institució de les Lletres Valencianes

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport està treballant per a "assumir" la Institució Alfons el Magnànim –que actualment depèn de la Diputació de València– i estendre la "gran labor" de reflexió i edició que realitza aquest organisme a tot el territori, de manera que es convertisca en una "institució de les lletres valencianes".

Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, en una entrevista concedida a Europa Press en la qual ha revelat que des del seu departament es treballa en el projecte de comptar amb "una institució literària en l'àmbit de país, igual que la tenen altres territoris".

Això exigeix que la Generalitat "assumisca part de les competències" de la Diputació, en concret, la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació i l'amplie amb l'objectiu d'"anar més enllà, fins i tot, de la gran labor que està realitzant ara".

El conseller va parlar sobre aquest projecte en ser preguntat per unes declaracions del diputat provincial Xavier Rius en les quals recordava que, d'acord amb els programes dels partits que integren l'equip de govern de la institució provincial, tot el patrimoni i serveis de la Diputació estan sotmesos a un estudi per a veure la possibilitat de ser transferits amb la finalitat d'"aprimar" aquesta administració per a millorar la gestió dels recursos per als ciutadans.

En aquest marc, la Conselleria de Cultura aaposta per assumir i ampliar el Magnànim per a "projectar el seu treball cap al conjunt del territori valencià", va asseverar Marzà. D'aquesta manera, s'estudiarà quina serà la figura jurídica –fundació, institut, consorci...– perquè la institució passe a dependre de la Generalitat i augmentar la seua activitat de "anàlisi, reflexió i edició". "Es tracta d'un treball a llarg termini del que es tardarà a veure els fruits perquè s'ha de fer molt bé", va apuntar el titular de Cultura.