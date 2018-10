‘M’esperaràs?’, la película que brinda por las segundas oportunidades

Siguen pasando cosas en la vida después de los cuarenta aunque estés separado, vivas en el piso de tu madre y tengas un par de cólicos apuntados en el historial clínico. La comedia valenciana M’esperaràs?, ópera prima de Carles Alberola con la producción de Albena Produccions, es la encargada de inaugurar este jueves la 33a edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que vuelve renovada después de siete años de parón y con una apuesta por la diversidad cultural del mediterráneo. Desde el 18 al 28 de octubre se podrán ver más de 90 películas de doce países en los cines Babel y en la Filmoteca de València.

M’esperaràs? es una película rodada en valenciano cargada de preguntas existenciales, pero también de respuestas con un guión ingenioso apoyado en citas de clásicos. Esta adaptación cinematográfica viene del teatro y mete al espectador en el salón de un piso del barrio valenciano de Russafa y toca diferentes temáticas y obsesiones que ya desarrolló Alberola en sus textos teatrales y trabajos televisivos: el individuo atrapado por una realidad inhóspita, el miedo de luchar por lo que deseamos y la esperanza de hacer los sueños realidad. En palabras de Alberola, que es actor, director y autor de la obra, la película habla de “la capacidad para darle la vuelta a nuestra existencia y luchar por cambiar lo que no nos gusta”.

Durante una rueda de prensa posterior al pase previo de la película para los medios de comunicación, Alberola ha explicado que “es una suerte poder hacer esta película con el mismo elenco de las funciones de teatro y además en valenciano, un ‘handicap’ importante que asumimos porque forma parte de nuestra identidad”.

El actor Alfred Picó también ha destacado “el placer” de poder realizar la obra en su lengua materna “donde mejor podemos trabajar”. “Ahora solo queda desear que el público se lo pase tan bien como nosotros nos lo hemos pasado haciéndola”, apunta Picó. La actriz Rebeca Valls ha añadido que además tuvieron “la suerte” de reencontrarse “con todo un equipo del medio audiovisual que hacía mucho tiempo” con el que no coincidián “porque no había nada, no estaba la tele y no se hacían proyectos audiovisuales”.

El guion de la película transcurre un 25 de abril -un guiño al pueblo valenciano-, cuando Jaume (Alfredo Picó) y Raquel (Cristina García) organizan una cena a ciegas con Rubén (Carles Alberola), un amigo neurótico, depresivo y separado. La cuarta en entrar en escena, Pilar (Rebeca Valls) pondrá del revés la vida del resto y demuestra que nunca es tarde para volver a empezar. El quinto protagonista es el apartamento, donde transcurre el 80% de la película. Del 20% restante, el espectador podrá reconocer localizaciones de la ciudad de València como la avenida de Blasco Ibáñez, el barrio de Russafa o la Facultad de Filología, Comunicación y Traducción de la Universitat de València.

La Mostra de Cinema ofrecerá este título a la vez que en el Festival Internacional de Chicago y en Brasil, donde se proyectará en valenciano con subtítulos en inglés y en portugués, respectivamente. Cuenta con un “presupuesto limitado” de poco más de 400.000 euros y su productor, Toni Benavent, lo define como “un trabajo muy artesanal”, pero donde se han cuidado detalles como la aportación de “una maravilla de banda sonora” creada por el compositor valenciano Arnau Bataller.

La obra de teatro obtuvo el Premi Palanca i Roca de Teatre en los Premis Literaris Ciutat d’Alzira en el año 2013 y, aunque según la actriz Rebeca Valls, “las funciones de teatro, el directo y el contacto con el público son únicos”, ahora la obra se ha adaptado a la gran pantalla. Alberola cree en la potencia de la situación dramática que plantea M’esperaràs? manteniendo la unidad de tiempo y el espacio, como en la pieza teatral, aunque sí se ha recortado en la introducción.

Su director propone esta obra convencido de la incidencia que puede tener la ficción en la realidad. “Convivimos con lo que nos pasa, con lo que soñamos, con lo pensamos y imaginamos y eso es lo que a veces nos hace muy poderosos. Lo primero que hay que hacer para conseguir las cosas es soñarlas y desearlas”, apunta Alberola.