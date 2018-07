Les famílies valencianes gasten 135 milions d'euros més en cultura a l'any

Els valencians tornem a gastar en cultura. Les famílies inverteixen 135 milions d'euros més a l'any que al 2015 en serveis culturals i llibres. Un increment que va aparellat al repunt econòmic. El Pla estratègic cultural 2016-2020 “Fes Cultura” marcat per la Conselleria de Cultura té com a objectiu per a 2020 un increment total de la despesa privada de 200 milions d'euros i a l'equador de l'aplicació supera en un 35% les expectatives. El 2017 vam superar en un punt la mitjana espanyola de xifres de lectura, desprès d'estar durant sis anys per sota.

Això són només dues de les 70 propostes que s'hi expliciten al Pla Fes cultura, i de les quals 61 estàn activades o acomplides, segons ha assegurat el Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà. “El 87 % dels objectius de ‘Fes Cultura’ estan activats i els indicadors confirmen que hem passat de l’ocurrència de l’antic govern a l’estratègia cultural del Botànic” ha assenyalat satisfet el Conseller, i ha donat un seguit d'indicadors quantitatius.

Per exemple, si en l'anterior administració hi havia 4.900 concerts de música en viu, aquesta es va proposar arribar als 10.000 en 2020 i que hi assistisquen 2,5 milions de persones. En xifres de 2017, s’han incorporat 265.000 nous espectador de música en viu, i s’ha arribat als 2,27 milions d’espectadors. Els concerts ja assoleixen la xifra de 8.716 espectadors en 2017, segons les dades estimades. En la mateixa línia es mou el nombre de visitants als museus, que fins a 2017 ha registrat un increment de 600.000 persones. En xifres de 2017, el nombre de visitants ha arribat als 5,4 milions. I s'espera arribar als 6 milions en 2020.

Pel que fa a l’objectiu d’assolir 2 milions d’espectadors teatrals anuals i d’incorporar 8.000 persones en la pràctica ‘amateur’ en 2020, la xifra d’espectadors teatrals, sense comptar dansa ni circ, actualment és d’1,8 milions fins a 2017. El nombre d’espectadors teatrals està creixent, especialment per l’increment de l’oferta pública. L’increment d’espectadors de 2015 a 2017 ha estat de més de 227.000 persones. Pel que fa a la pràctica ‘amateur’ en 2017, ja s’hi havien incorporat 5.900 persones.

En quant a la producció audiovisual, el sector creix per damunt de la mitjana i es preten assolir el 5 % de la producció estatal. El Conseller ha ressaltat que els valors relatius a la cultura com a sector econòmic s'acompliran gràcies al marc de certeses que permet la planificació cultural. La Generalitat ha aumentat el pressupost per a Cultura i com ha destacat la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, “ha canviat la percepció de la cultura, d'ésser prescindible a ser necessària”.

Actualment les taxes de creixement d’ocupació dels sectors culturals i creatius són de l’1,2 %, i s'han ampliat les ajudes directes en sectors com l’audiovisual o les arts escèniques, així com les possibilitats de les empreses culturals i creatives valencianes d’obtindre finançament i suport a la internacionalització. La reobertura dels mitjans de comunicació públics ha incrementat la demanda a les empreses audiovisuals valencianes.

Observatori Valencià de la Cultura

Un de les mesures per a l’avaluació i seguiment del Pla “Fes Cultura” és la creació d'un Observatori Valencià de la Cultura en acord amb la Universitat de València que genere i distribuïsca dades del sector cultural, tan abandonat que ni es computava.

El propòsit de l'Observatori és sistematitzar les iniciatives culturals com a base per a nous projectes i polítiques culturals definides i es podrà consultar pròximament en la web http://ovc.gva.es.