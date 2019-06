Les textures del món de Susana Solano

L’IVAM exposa noranta obres de l’artista Susana Solano (Barcelona, 1946) en l’exhibició titulada ‘Susana Solano. Acta’. El museu valencià ha volgut reconèixer el treball d’una de les figures fonamentals en l’art de l’escultura tant a nivell estatal com internacional amb aquesta retrospectiva de la seua trajectòria.

L’exposició, comissariada per Ramon Escrivà, aporta “una mirada nova” de l’obra de l’artista que juga amb diferents materials i les seues possibilitats per a crear “un complex món” que evoca a cultures remotes, paisatges, països imaginaris i totes les lectures possibles, ja que l’autora prefereix no donar cap interpretació.

El director de l’IVAM, José Miguel G. Cortés, va assenyalar durant la inauguració que en la història de l’art a vegades la memòria pot ser “cruel” i amb tendència a oblidar a grans artistes. Susana Solano va exposar per última vegada en 1999 al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i és la primera volta que l’IVAM dedica una exposició completa a l’artista.

“És un acte de justícia recuperar la memòria d’artistes que s’han vist silenciats”, assegura Cortés. L’artista barcelonina, àmpliament reconeguda fins a finals dels anys 90, ha tingut una trajectòria més silenciosa des del final d’aquella dècada fins hui. És precisament on es va centrar el comissari Ramon Escrivà a l’hora de fer la selecció d’Acta.

“La paraula ‘Acta’ reunia les condicions de sonoritat, no és massa poètica, sona com molt burocràtica, però és molt rotunda”, apunta Susana Solano. Part dels treballs que es mostren no havien eixit mai de l’estudi de l’artista, que aconsegueix donar-li sensualitat a totes les obres utilitzant materials com el rotang, l’alumini magnesi o l’acer polit, que contrasten amb el característic ús del ferro.

Escrivà va comentar que l’exposició mostra el que ha ocorregut en l’imaginari de l’artista en quaranta anys. La selecció està basada en la pell de les obres i en les seues textures.