26 de mayo: completar el cambio

Todas las campañas electorales plantean una pregunta. Las preguntas tienen que ver con el clima social del momento, si es un clima de hartazgo, de crispación, de euforia… La tarea fundamental de los partidos es leer con acierto el momento político a la hora de responder a la pregunta que se hace la ciudadanía.

El pasado 28 de abril nuestro país respondió a la pregunta que se nos planteaba: ¿Queremos que España y la Comunitat Valenciana sigan el camino abierto por el Botànic y la moción de censura, o por el contrario, queremos poner fin a ese modelo? La respuesta fue clara: queremos un país que siga avanzando en derechos y no retroceda. España y los valencianos y valencianas decidimos que queremos seguir apostando por el modelo del Botànic, construyendo un país y una comunidad más igualitarios y justos. Un país que afronte democráticamente los retos de nuestro tiempo. El pueblo valenciano decidió poner freno a aquellos que, con sus discursos de odio, quieren llevarnos a un pasado que no nos pertenece, a un pasado al que no queremos volver.

Este 26 de mayo el debate que tenemos es otro: Si hace un mes mostramos nuestra confianza (una confianza crítica e inconformista, sí) en el Botànic, ahora lo que toca es redoblar la apuesta y afianzar esa confianza en los ayuntamientos. La Generalitat no puede gobernar sola, necesita que esas políticas de progreso que se deben llevar a cabo desde Les Corts tengan su reflejo en cada ayuntamiento valenciano, de lo contrario el cambio no llegará al día a día de la gente. Necesitamos que los gobiernos caminen de la mano para beneficiar a los valencianos y valencianas.

Esta semana el diario Levante publicaba los datos de un estudio elaborado por Idealista donde se indica que València es la tercera ciudad española que ha incrementado una mayor subida de los precios del alquiler en el último año (37’9%), seguida por Castelló de la Plana (37’3%). No es aceptable que cada vez sea más difícil vivir en nuestras ciudades, encontrar un empleo digno, que se nos expulse de nuestros barrios porque el precio del alquiler es inasumible para una persona con una renta normal. Tampoco es aceptable que el PSPV siga priorizando un modelo de turismo al peso por delante de los vecinos y vecinas de los barrios. Es necesario que Unidas Podemos forme parte del gobierno de Pedro Sánchez para poner en marcha mecanismos efectivos que pinchen la burbuja del alquiler, así como es fundamental que Unides Podem entre con fuerza en los principales ayuntamientos valencianos para seguir con ese horizonte que busca convertir la vivienda en un derecho y no un privilegio. Hemos comprobado en muchas ocasiones que si Podem no tiene fuerza la balanza se equilibra a favor de continuar con el modelo que destrozó nuestra comunidad. Un claro ejemplo de esto es el PAI de Metrovacesa en Benimaclet, un pelotazo urbanístico propio del PP y contrario a las demandas de los vecinos y vecinas.

Queremos que el País Valenciano lidere la necesaria transición ecológica que reclama cada vez más gente y que algunos partidos parecen empeñados en no querer afrontar. Esta legislatura que entra será la de la valentía, la de dar un giro irreversible al proyecto del PP, la de consolidar el cambio político, no basta con que Podem tenga fuerza en el gobierno autonómico y estatal si desde los ayuntamientos se ponen palos en las ruedas o no se está en sintonía con las políticas que mejoran la vida de la gente. Proponemos proteger la huerta de València frente a la especulación que pretende destruirla para beneficiar a unos pocos. Necesitamos multiplicar nuestra presencia en el Govern de La Nau para revertir de una vez por todas la ZAL y poner en marcha un corredor verde que conecte nuestra ciudad. Queremos crear una empresa municipal comercializadora y productora de energía verde, que genere empleo estable y de calidad, además de avanzar hacia un horizonte sostenible en nuestro municipio.

Tenemos dos días para seguir convenciendo a cada amiga, a cada vecino, a cada compañera de trabajo, de que Unides Podem tiene un proyecto inclusivo, verde y feminista, que pretende gobernar para el 99% y no para el 1% restante. Tenemos que demostrar que no basta con gobernar mejor que el PP, eso lo hemos tenido esta legislatura pasada, ahora lo que la ciudadanía exige es caminar dos pasos más allá.

El 28 de abril los valencianos y valencianas votamos por el progreso, este 26 de mayo nos jugamos la segunda vuelta en los ayuntamientos. Es el momento de completar el cambio.

*Carla Monleón, Secretaria de Comunicación de Podem