Camps abre la guerra contra Costa en el Congreso por acusarle de la financiación ilegal del PP: "Durante nueve años dijo lo contrario"

El expresident de la Generalitat Francisco Camps, en el ojo del huracán de la financiación ilegal del PP valenciano después de las declaraciones de Ricardo Costa o Álvaro Pérez 'El Bigotes' en el juicio de Gürtel que se desarrolla en la Audiencia Nacional, ha comparecido este martes en el Congreso para hablar precisamente de este asunto, la cada vez menos presunta financiación irregular del Partido Popular.

El exjefe del Consell ha defendido la financiación del PPCV ante las preguntas del diputado socialista Artemi Rallo en un debate muy tenso: "Es exactamente igual de legal que la del Partido Popular en cualquier punto de España". Al tiempo que ha recordado que la gerencia del PP declaró en sede judicial que las cuentas del partido eran "correctas". Camps ha insistido en que nadie en Génova le ha pedido que renuncie a su carné del PP y que "siempre" votará al Partido Popular. "Rajoy tendrá que decirle si le fallé", ha dicho el expresident, quien ha asegurado: "Noté el cariño de mi partido, de mi presidente y de mi secretaria general".

Francisco Camps se ha reivindicado como "una persona honrada", ha descalificado el testimonio de Álvaro Pérez en el juicio, "a mí no me interesa nada de lo que ha dicho", y ha cargado contra el que fuera su número dos Ricardo Costa: "No dijo qué empresarios, qué obras y qué actos". También ha recordado que éste, al igual que los empresarios, durante nueve años dijo lo contrario a lo que declaró durante el juicio: "La defensa no puede ser la ofensa". "Yo durante nueve años dije lo mismo y tuve la suerte de ser absuelto", ha insistido, para apuntar: "No sé porqué el PSOE no me ha pedido perdón ni porqué Ximo Puig no ha pagado las costas por haber perdido el recurso ante el Supremo".

Sobre las adjudicaciones, Francisco Camps ha asegurado: "en mi vida me he metido en adjudicaciones, no encontrará usted ni un solo empresario ni un solo adjudicador que diga que yo llamé nunca a nadie". Y respecto a Rajoy, ha sentenciado: “un presidente de un Gobierno que sepa como se financia su partido no es un buen presidente. Tengan ustedes la convicción que algo raro pasa”.

También ha defendido a la que fue su jefa de gabinete, Ana Michavila, a quien también señaló Álvaro Pérez, y ha reseñado que más del 70% de los cargos públicos del PP imputados "han sido absueltos", al tiempo que ha insistido en que "los valencianos" no le piden que dimita del Consell Jurídic Consultiu.

Álvaro Pérez ya no es "amiguito del alma"

A las preguntas del diputado de Compromís Joan Baldoví, Francisco Camps ha asegurado que no considera a Álvaro Pérez "amiguito del alma", al tiempo que desmentía que el cabecilla de Gürtel en Valencia llegara a Valencia "de mi mano" o que conozca a Francisco Correa.

El exjefe del Consell, que se ha reivindicado por haber dimitido -por el caso de los trajes- después de haber ganado por tercera vez las elecciones por mayoría absoluta, "cosa que no ha hecho nadie", ha reseñado que no vio las cuentas del PP "jamás", "las aprobaba la junta directiva, la Sindicatura de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

El Partido Popular, por su parte, ha defendido al exjefe del Consell: "hoy comparece aquí un inocente, inocente por sentencia firme". "Usted ha sido absuelto cuando ha estado imputado, y habrá otras causas, que no son tema aquí", ha dicho el representante popular Carlos Rojas, quien ha puntualizado que en esa comisión "no se quiere investigar nada, se ejerce una acusación contra la presunción de inocencia, que es un principio fundamental". Rojas ha lamentado que esta comisión se haya convertido en un "juicio paralelo".

Camps, imputado en tres causas judiciales -dos relacionadas con la Fórmula 1 y otra con las contrataciones con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, debe declarar este miércoles como testigo en la pieza de Gürtel que juzga en la Audiencia Nacional la financiación ilegal del PP valenciano en la época en la que era el presidente del partido. Paradógicamente, el exmolt honorable no figura como investigado en este caso.