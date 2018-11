Compromís contra el PSPV por el decreto sobre los festejos taurinos: "No lo vamos a permitir"

Nueva 'discrepancia' entre los socios del Botànic. En esta ocasión, Compromís ha cargado en redes sociales contra el decreto que está "preparando" el PSPV sobre los festejos taurinos que, de aprobarse, según denuncia la diputada valencianista Cristina Rodríguez, "permitiría celebrar en la Comunitat Valenciana espectáculos de extrema crueldad contra los animales, como por ejemplo el Toro de la Vega".

En este sentido, el texto señala que los festejos taurinos tradicionales de otras comunidades autónomas o de otros países con tradición taurina "podrán organizarse en la Comunitat Valenciana de manera excepcional". Serán considerados como una "exhibición".

El decreto, apuntan desde Compromís, persigue "regular las becerradas, o incorporar nuevas modalidades como el 'Grand Prix' a los espectáculos taurinos que ya se vienen celebrando en nuestra comunidad, o incluso promocionar las escuelas taurinas".

"¿De verdad queremos educar a nuestros hijos así?", se pregunta Rodríguez, quien sentencia: "Compromís no vamos a permitir que en el territorio valenciano se sigan dando pasos en esa dirección". "Una sociedad avanzada no debe maltratar a los animales, una sociedad moderna avanza siempre en el bienestar animal", sostiene la diputada autonómica de Compromís, quien insiste en que este tipo de "atrocidades" no se pueden celebrar en la Comunitat Valenciana.

Los festejos taurinos dividen a los socios del Botànic desde el principio de la legislatura, y ya son varios los enfrentamientos que ha provocado esta cuestión. Los 'bous al carrer', en sus diferentes modalidades, (el año pasado se celebraron 9.715 festejos en 270 municipios valencianos por los 6.024 que se celebraban en 2007) provocan año tras año varios muertos y centenares de heridos -en 2017 fueron más de un millar, el doble que en 2016-.