Morera: "No puedo asegurar que no pueda pasar, pero a día de hoy Compromís no tiene a nadie imputado por corrupción"

"No puedo decir que no pueda pasar, pero a día de hoy no hay ninguna persona de nuestro proyecto político (Compromís) implicada en ningún procedimiento judicial por corrupción". Así lo ha señalado el exdirigente del Bloc Enric Morera a preguntas del senador del Partido Popular Luis Aznar en la Cámara Alta en el contexto de una comparecencia en la que se han producido, tal y como sucedió con la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, algunos momentos de tensión. "Nuestra organización no tiene ningún caso por corrupción derivado del mal uso del dinero público", ha insistido Morera.

El también presidente de las Corts Valencianes ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos que se celebra en el Senado, en la que sólo participa el PP y por la que están desfilando los representantes de diferentes formaciones a excepción del propio Partido Popular -esta comisión se creó en contraposición a la que se deserrolla en el Congreso en la que se investiga la supuesta financiación irregular del PP-.

El senador popular se ha referido tanto a los informes del Tribunal de Cuentas que han cuestionado la situación "financiera y patrimonial" de la coalición valencianista: "hasta 2015 no presentan ustedes por fin las cuentas al completo", como a la investigación judicial que llamaba la atención sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc. En el caso del partido nacionalista, la propia magistrada, la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, la jueza Nieves Molina, advierte que estaría prescrita.

Aznar ha leído incluso alguno de los correos electrónicos que figuran en la investigación y en los que se refieren a que la empresa de comunicación Crespo Gomar facturaba a terceros servicios prestados a la formación nacionalista. "Lluismi [en referencia al actual jefe de gabinete de Morera y exresponsable de Acción Electoral del Bloc, Lluís Miquel Campos], que factures a Metrovacesa", ha llegado a decir el senador popular, que ha aclarado que eso lo decía él a partir de lo que se podía leer en los correos electrónicos.

Aznar ha insistido en que la información que se conoce ahora es tan sólo "la punta del iceberg", ha asegurado que la investigación policial y judicial respecto a estas presuntas prácticas por financiación irregular sigue su curso y ha vaticinado que habrá citaciones judiciales e imputaciones: "esto no ha hecho más que empezar". "El auto es clarísimo y exculpatorio", ha sentenciado por el contrario Morera, quien ha puntualizado que su partido no ha recibido ninguna comunicación ni policial, ni de la fiscalía ni judicial al respecto. Además, ha aportado un escrito del TSJ valenciano en el que se certifica que no hay nadie del Bloc investigado en la causa iniciada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, "no se trata de mi opinión o la suya". "Pregunte usted en Madrid", le ha replicado Aznar.

Morera, que ha recordado que en las Corts hay en marcha una decena de comisiones de investigación, "en su mayoría sobre casos de corrupción relacionados con el PP", ha denunciado la "práctica habitual" de los populares de llevar a los tribunales a dirigentes de Compromís: "todas las denuncias presentadas contra la vicepresidenta Mónica Oltra, el conseller Vicent Marzà, el alcalde de Valencia Joan Ribó y otras muchas han sido archivadas".