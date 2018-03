"El PP tal vez no tiene salvedades del Tribunal de Cuentas porque mete su contabilidad en b debajo de la alfombra"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha comparecido este jueves en el Senado en el marco de la comisión de investigación de la financiación de los partidos a petición del Partido Popular, impulsor de esta comisión. Oltra, que ha acudido a la Cámara Alta ataviada con un pañuelo fallero (es fallera mayor de una comisión valenciana), ha protagonizado una comparecencia muy tensa por momentos con constantes desencuentros con el portavoz del PP, Luis Aznar.

El portavoz popular ha dedicado más de la mitad de su intervención a cuestiones relacionadas con la legislatura 2007-2011, en la que se produjo la primera candidatura de Compromís de la que formaban parte Esquerra Unida, Iniciativa (el partido de Oltra) y el Bloc y que acabó en una escisión entre los tres diputados de EUPV y los otros cuatro (Bloc Nacionalista Valencià e Iniciativa del Poble Valencià). "Compromís nace como coalición permanente en 2015", ha puntualizado la vicepresidenta del Consell al respecto.

Oltra ha defendido la honradez de la coalición valencianista ante las acusaciones de los populares de haberse financiado de forma ilegal: "No se lo consiento", ha asegurado la consellera valenciana. Aznar ha asegurado que hay tres millones de euros del grupo parlamentario de Compromís "distraídos al control del Tribunal de Cuentas", al tiempo que apuntaba que los valencianistas se financiaron "ilegalmente" con 789.000 euros de la campaña electoral de 2015.

Ante estas aseveraciones, Oltra ha explicado que se trata de un dinero que se adeudaba a los proveedores, con quienes ha asegurado que no cobrarían hasta que no se recibiera el importe de la subvención electoral: "en febrero de 2016, una vez cobradas las subvenciones, se abonaron estas deudas". En este sentido, ha comentado que esta práctica se debe a que Compromís no recurrió a los bancos para financiar la campaña electoral.

De este modo, la coportavoz valencianista ha desmentido las afirmaciones de Aznar, y ha replicado en relación a lo dictaminado por el Tribunal de Cuentas: "Ustedes igual no tienen salvedades, porque meten su contabilidad en b debajo de la alfombra, donde está la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los tribunales".