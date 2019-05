El partido de Jorge Rodríguez afirma que "al día siguiente de las elecciones tenderemos la mano a todos los partidos"

Desde la Vall ens Uneix, el partido independiente impulsado por el todavía alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, se ha contestado a las críticas vertidas desde PP por Isabel Bonig y PSPV por Ximo Puig sobre su candidatura asegurando que "al día siguiente de las elecciones tenderemos la mano a todos los partidos, como hemos hecho siempre". En palabras de su portavoz Joan Sanchis el ofrecimiento se hace "para trabajar entre todos por el futuro de Ontinyent", y añadiendo a la vez que "será el momento de comprobar quien está por Ontinyent o por un proyecto básicamente particular”.

Especialmente se ha hecho referencia a las críticas de Puig quien se refería a la formación de Jorge Rodríguez -aunque sin nombrarla directamente- como un proyecto "personalista". Joan Sanchis apunta así que la concurrencia a las elecciones se produce "tras ser apartado del PSPV-PSOE por el propio Puig" y que es "bastante más democrático y digno que apartar a alguien de una lista con nocturnidad y sin haberle escuchado siquiera". Sanchis añade que Jorge Rodríguez tomó la decisión "sólo después de que Ximo Puig lo quitara de la candidatura", versión que contradice a la dada por la secretaria general del PSPV de Ontinyent, Rebeca Torró, quien ha asegurado que el abandono de la candidatura fue una decisión "unilateral" de Rodríguez, y que el PSPV "no lo tiró".

Por otro lado Joan Sanchis, sobre la creación de la formación independiente en diciembre de 2018, ha revelado que "la constitución de La Vall Ens Uneix estaban al corriente en el PSPV-PSOE de Ontinyent todo el mundo, desde la primera hasta la última militante".

Campaña

Por otro lado el portavoz de la Vall Ens Uneix se ha felicitado de que tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como la vicepresidenta Mónica Oltra hayanhayan aclarado en las últimas horas que Ontinyent seguirá recibiendo inversiones del Consell sea quien sea el próximo alcalde: “es una actitud que les honra y deja en mal lugar a los dirigentes locales tanto de Compromís como del PSPV, empeñados en que el Consell castigue a Ontinyent si no gobiernan ellos”.

Añade Sanchis que confía en que los cabezas de Compromís y PSPV “no se dediquen a partir de ahora a entorpecer las inversiones del Consell en Ontinyent, como hicieron otras en el pasado -en referencia al PP-, porque la ciudadanía no se lo perdonará jamás”. Sanchis, no obstante, ha recriminado a Puig que "aunque no se haya dignado a visitar Ontinyent en campaña", a pesar de que cree es una actitud "lógica después de cómo se han comportado con el alcalde de Ontinyent tanto él como sus acompañantes. El resultado de las autonómicas en Ontinyent, en las que Ximo Puig ha sido el candidato socialista menos votado de la historia, también deben estar pesando" concluye Sanchis.