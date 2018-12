Margallo abre la puerta a un Gobierno valenciano de PP y Cs con Vox porque "no todo es ultraderecha"

El exministro de Asuntos Exteriores del PP, José Manuel García-Margallo, pronostica una irrupción importante de Vox en la política valenciana, irrupción que bendice abriéndole las puertas a su entrada en un Gobierno de la Generalitat de derechas junto a PP y Ciudadanos.

Así se expresaba quien fuera titular de Exteriores de Mariano Rajoy y uno de los apoyos de referencia de Pablo Casado para liderar el PP durante su discurso en el Ateneo Mercantil de València. Según recoge el periódico Levante-EMV si Vox ha crecido en Andalucía cabalgando sobre el anticatalanismo, aún lo hará más en la Comunitat Valenciana donde ha habido caballos de batalla clásicos de la derecha como el conflicto lingüístico que asegura que alimentará este voto al partido de ultraderecha.

Pero la irrupción de Vox Margallo también la ve como un problema para el PP, ya que además de disputarle el voto de centro a Ciudadanos, ahora tendrá que batallar por el de derecha con Vox. Pero esta triple oferta en el espectro más conservador de la política servía para abrir Margallo las puertas del Consell a Vox en un gobierno de "centro derecha" porque "no todo es extrema derecha en Vox, como no todo es extrema izquierda en Podemos".

Por ello Margallo ha querido suavizar la imagen de Vox como ya se está realizando en el PP de la Comunitat Valenciana. Para el diputado se está "simplificando enormemente" la situación actual. "No me gusta Vox, pero me gusta mucho menos el PDeCat, ERC y mucho menos Bildu", aseveraba Margallo, quien cree que se "ha roto la lógica de la concordia y el consenso en grandes temas por la lógica del enfrentamiento del frente populista".

"No soy de Vox, evidentemente, ni comparto muchas de las tesis de Vox, sí comparto las que se refieren a la unidad de España. Pero Vox, por ahora, no se ha salido del marco constitucional, lo más llamativo que ha propuesto es la revisión de la organización territorial, pero respetando siempre las reglas del juego. Los señores que apoyan a Sánchez, PDeCat, ERC, por no hablar de Bildu, se han salido claramente del marco constitucional. Lo que pretenden es dinamitar la transición y la constitución española, sustituyéndolo por una legitimidad que entronca directamente con la Segunda República", aseguraba.