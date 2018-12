El PP valenciano adapta su discurso y asume un eventual pacto con la extrema derecha de Vox tras las autonómicas

El presidente del grupo popular en Les Corts Valencianes, Jorge Bellver, emulando a sus compañeros de Andalucía y de Génova, ha empezado a adaptar el discurso del PP para prepararse para un posible pacto con Vox si dan los números tras las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo

Bellver ha valorado de forma "positiva" los resultados de las elecciones en Andalucía, un "momento histórico en que los andaluces han dicho basta al PSOE y a las políticas de izquierdas", y sobre la posibilidad de que pueda producirse un pacto con Vox ha indicado que en la Comunitat el PSPV fue capaz de gobernar "con un partido nacionalista de izquierdas" y con el respaldo de un partido desde su punto de vista "de extrema izquierda y no pasa nada".

"Si ellos son capaces de arbitrar fórmulas como esta, posiblemente el PP, Ciudadanos y Vox tendrán que avanzar en ello", ha indicado en declaraciones a los medios, remarcando que esta es una cuestión que no compete a los 'populares' valencianos, en un momento como el actual "de máxima responsabilidad por parte de todos los partidos políticos que tienen que hacer posible ese cambio".

Bellver ha señalado que el PP es "quien va a tener que encabezar el próximo gobierno andaluz" y sobre los 12 escaños conseguidos por Vox ha señalado que se trata del resultado de unas elecciones "democráticamente celebradas donde los partidos políticos se han presentado cumpliendo todo lo que establece la ley y los andaluces han hablado".

"Sinceramente, no acabo de entender muy bien lo de los extremos, no sé por qué hay extremos buenos y extremos malos, desde mi punto de vista, y por eso milito en el PP, los extremos en política son malos, no son buenos ni por la izquierda ni por la derecha", ha remarcado. Con esos "mimbres" que dejan las urnas, ha proseguido el diputado, deben trabajar con "responsabilidad" en Andalucía y "seguro que en los próximos comicios" en otros territorios.

Respecto a las implicaciones que este resultado puede tener en clave valenciana, ha indicado que en un momento en que instituciones y ejecutivos "se han llenado de políticas de extrema izquierda", como decía Newton "toda acción tiene su reacción y pretender que esas políticas de extrema izquierda que se están planteando no tengan una reacción es de estar ciego". Así, ha agregado, "una parte de la sociedad reacciona a esas políticas extremas con otro extremo, esa es la decisión de los andaluces y hay que respetarla".

Para Bellver, ahora hay que ser "muy prudentes, muy responsables y ser capaces de conseguir lo más importante, que es un proyecto para Andalucía que responda a las necesidades de cambio que están exigiendo los andaluces, ese va a ser el esfuerzo que va a tener que hacer el PP, ser capaz de arbitrar el proyecto querido por los andaluces y hacerlo de la mano de las fuerzas que en este momento tengan la posibilidad de llevarlo adelante".

Preguntado sobre si, dado el caso, apoyarían en la Comunitat Valenciana el cambio de ciclo político con la ayuda de Vox, ha señalado que el PP es "un partido de gobierno" y su objetivo es "llegar a las instituciones" con los respaldos que puedan tener en este caso.