El juez confirma el procesamiento de dos directivos de Castor que pese a los seísmos aumentaron la velocidad de las inyecciones de gas

Al magistrado no le cabe duda de que los directivos de Escal UGS vulneraron la ley de responsabilidad medioambiental y no cumplieron el "especial deber de diligencia" Los investigados habrían cometido un "delito de riesgo en abstracto o potencial y no un delito de resultado" y sólo importa " el riesgo o peligro que su actuación comportó" El auto confirma el procesamiento de los directivos José Luis Martínez Dalmau y Recadero del Potro y de la propia empresa Escal UGS como persona jurídica