Les Corts acceleren la tramitació de dues lleis clau del departament de Mónica Oltra

Al setembre el rellotge parlamentari començarà a córrer més ràpid. Últim curs, última oportunitat per a complir les promeses electorals i els punts del Pacte del Botànic que encara queden. Vistos els ritmes i les majories ajustades –la setmana passada es va quedar sense aprovar la modificació del Consell Audiovisual per l’absència de cinc diputats– no totes les lleis que queden pendents tenen possibilitats de tirar avant. Així que els grups parlamentaris s’han posat a prioritzar.

Després de l’aturada estival i del debat de política general, en què els partits es ‘mullaran’ amb una dotzena de propostes per grup, fins al ple que aprove els pressupostos de la Generalitat per a l’últim any s’intentaran agilitar algunes normatives clau. Entre aquestes, els dos últims projectes de llei de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, departament que dirigeix Mónica Oltra: la Llei d’infància i adolescència i la de serveis socials inclusius.

Ambdues normatives tenen un calat important: la primera, a més d’apoderar xiquets i joves en la presa de decisions, especifica que, en cas de violència familiar, ha de ser el maltractador qui abandone la llar, no les víctimes, entre les quals hi ha els xiquets; la segona reorganitza tot el sistema de serveis socials i assistencials, abandonant el model ‘Blasco-Cotino’ i reduint la burocràcia. Aquesta última busca una atenció més pròxima, dotant de recursos els ajuntaments i “amb polítiques de proximitat i equips de base que puguen treballar des de la prevenció i amb serveis i prestacions de primer ordre”. També es vol aprovar com més prompte millor la Llei LGTBi, el projecte de la qual es va aprovar el mes passat i que sanciona fins amb 45.000 euros les teràpies contra l’homosexualitat .

Entre les lleis que emanen de les Corts Valencianes, els diputats volen posar fi a l’embós de la llei electoral, que quatre dels cinc grups portaven en el programa amb què van concórrer als comicis. Podem i Ciutadans estan a la cerca d’un acord de mínims per a desbloquejar la reforma que permeta abaixar la barrera del 5% al 3%, entre altres qüestions. Sense el suport de PP o Ciutadans, l’acord de mínims no pot tirar avant.

Seguint l’ordre de prioritats, des de la cambra parlamentària vol reprendre’s la llei de mancomunitats, que busca potenciar aquesta divisió territorial en detriment de les províncies i elimina la comarca de l’Horta Oest, que inclou poblacions com Xirivella, Manises, Alaquàs o Picanya, més identificades amb l’Horta Sud, segons el centre d’estudis cartogràfics. El text definirà el règim jurídic que regule la creació, els òrgans de govern, les normes d’organització i funcionament i el procediment per a suprimir-la. A més, es debatrà al començament del curs la reforma de la Llei d’ordenació del territori (Lotub) i la d’expresidents.

De la seua banda, des de Podem volen potenciar la Llei de canvi climàtic i l’agència que es va aprovar al final de l’any passat, com una esmena als pressupostos de la Generalitat. Entre les obligacions de l’ens, que hauria d’estar adscrit a Presidència, estarà elaborar l’estratègia valenciana contra el canvi climàtic, fer informes “amb dades fiables” per a presa de decisions i tindre un registre de les dades sobre el canvi climàtic a la Comunitat Valenciana, així com redactar un pla permanent d’alfabetització “climàtica” de la societat.

La formació morada buscarà pressionar l’executiu amb iniciatives sobre el parc públic d’habitatge, la gestió de residus i el pla contra l’economia submergida, ja que considera que no s’ha treballat bastant en aquestes qüestions.