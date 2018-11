Dues sentències condemnen plataformes digitals per oferir apartaments turístics il·legals en territori valencià

"El número d’inscripció en el registre d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques assignat a cada habitatge turístic hauria de constar en tota publicitat que els anuncie".

Això diu una de les dues sentències fermes que han suposat sengles sancions de 30.000 euros per a les plataformes digitals Homeaway SL i Rent Alia Holidays SLU per oferir apartaments turístics de la Comunitat Valenciana sense exigir que estiguen donats d’alta en el cens de l’Agència Valenciana de Turisme.

Les sentències es van produir al novembre de l’any passat i al març d’enguany com a conseqüència dels recursos de les companyies esmentades contra l’expedient sancionador iniciat per l’organisme autonòmic amb l’objectiu d’aconseguir que tots els apartaments oferits complisquen les condicions legals establides i que les plataformes només oferisquen pisos turístics reglats.

Tal com ha informat eldiario.es, només a València hi ha 11.150 apartaments turístics anunciats en les diferents plataformes digitals, segons la web DataHippo, que aglutina i filtra aquesta informació. La majoria de l’oferta correspon a Airbnb.

No obstant això, quasi la meitat dels apartaments (5.435) no estan inscrits en el registre esmentat, i queden, doncs, en situació irregular i exposant-se a sancions de fins 600.000 euros, una quantia que s’ha vist incrementada arran de l’entrada en vigor de la nova Llei de turisme el 9 de juliol passat.

Fonts de l’Agència Valenciana de Turisme han comentat que estan a esperant una altra sentència, aquesta vegada per un litigi amb Airbnb pel mateix motiu, és a dir, per no exigir el número de registre als allotjaments anunciats.

Des del departament que encapçala el secretari autonòmic Francesc Colomer, s’han obert un total de 19 expedients sancionadors a aquest tipus de plataformes que comercialitzen, a través d’Internet, apartaments turístics sense sol·licitar als propietaris el número de registre que garanteix que operen amb totes les garanties legals.

Alguns expedients no han prosperat, perquè l’empresa en qüestió ha esmenat l’assumpte, unes altres han abonat la sanció corresponent i alguns, com és aquest cas, han continuat el procés judicial presentant un recurs contenciós administratiu per a sol·licitar la nul·litat d’aquesta sanció.

Altres plataformes digitals, com Booking, han esmenat el problema després de l’obertura de l’expedient i ja exigeixen el número de registre de tots els seus allotjaments turístics.

Les mateixes fonts han advertit que els inspectors de l’Agència de Turisme també controlen l’oferent o propietari de l’immoble a través d’aquestes plataformes per a tractar d’obrir-los expedient sancionador.

L’entitat té previst destinar l’any que ve 574.000 euros per a contractar 10 inspectors més per a tota la Comunitat Valenciana, que se sumaran als 12 existents.

A més, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va indicar que se sumaran a les tasques de control tant les policies locals dels diferents municipis com la Policia Autonòmica.