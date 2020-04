El Govern nega que el CNI ajudara Zaplana en el cas Erial com feia gala l’exministre en una carta enviada des de la presó a una amiga imputada

“Dona el CNI algun tracte de favor per a emparar exministres corruptes?”, va preguntar al Govern el senador de Compromís Carles Mulet després de fer gala Eduardo Zaplana en unes cartes enviades a l’exdiputada Elvira Suanzes, també imputada en el cas Erial, que l’espionatge espanyol li hauria prestat algun tipus d’ajuda.

El Govern afirma en la seua resposta que desconeix la “veracitat” d’aquesta informació i afig que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) està sotmés a l’ordenament jurídic i que actua “amb un respecte absolut a la legalitat vigent sense donar cap tipus [de] tracte de favor a cap exministre”.

L'exdiputada autonòmica, imputada en el cas Erial, Elvira Suanzes. EFE

En les cartes que va enviar l’exministre del Partit Popular a Elvira Suanzes, exdiputada autonòmica i investigada en la causa, Zaplana al·ludia a la pretesa ajuda que hauria obtingut de l’antiga responsable del CNI, la ministra de Defensa actual Margarita Robles, a qui no esmentava explícitament.

L’expresident de la Generalitat Valenciana tenia por d’aparéixer en la fonoteca de l’excomissari José Manuel Villarejo i especulava amb la possibilitat que el policia de les clavegueres poguera conéixer, i fins i tot mantindre una relació d’amistat, amb Juan Cotino, exdirector general de la Policia i investigat en el cas Erial.

L’exministre i els seus presumptes testaferros, tal com va informar aquest diari, han sigut eximits per la magistrada d’anar a signar cada quinze dies a causa de la crisi del coronavirus. La jutgessa de reforç del Jutjat d’Instrucció número 8 de València que investiga el cas Erial també ha posposat els interrogatoris previstos per a aquest mes d’abril.

El sumari del cas Erial va revelar la connexió entre l’empresari Adrián de la Joya, el soci de Villarejo investigat en diverses causes, i Zaplana. L’exministre del Govern de José María Aznar guardava unes anotacions manuscrites amb el nom d’una empresa panamenya i el seu compte a Suïssa associat que van resultar ser propietat de l’empresari Adrián de la Joya.

L'empresari Adrián de la Joya i l'expresident valencià i exministre de Treball Eduardo Zaplana.

De la Joya va reconéixer que es va reunir “unes quantes vegades” en diversos actes socials amb Zaplana, però “mai amb finalitats professionals”. En les missives enviades des de la presó a la seua amiga Elvira Suanzes, l’exministre del PP especulava sobre la pretesa mala relació entre el comissari Villarejo i els serveis d’intel·ligència espanyols.