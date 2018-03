Milers de pensionistes protesten a València: "Menys lladres i més pensions"

La protesta dels pensionistes ha omplert aquest dijous els carrers de València. Milers de persones s'han sumat a mitjan matí a una convocatòria retardada del cap de setmana passat perquè el dissabte 17, dia de les mobilitzacions massives, la ciutat estava en plenes festes de Falles. I ho ha fet amb crits contra el president del Govern i contra la corrupció.

"Menys lladres i més pensions", corejaven els manifestants, que insistien "pensions sí, xoriços no". Amb l'exigència que "les pensions són un dret, no una almoina", la protesta ha centrat també les seues crítiques en el Govern, amb crits com "Rajoy, lladre, ens robes la pensió" o "Mariano, Mariano, Mariano Corleone, ens roba les pensions". Tampoc el rei li s'ha lliurat de les al·lusions, amb crits com "Volem la pensió del pare del Borbó" o "Jo retallaria a la monarquia".

¡De Norte a Sur , de Este a Oeste, la lucha sigue cueste lo q cueste! #22M Manifestación en Valencia por unas #PensionesDignas pic.twitter.com/1z9WEAH1Vx — CCOO País Valencià (@ccoopv) 22 de marzo de 2018

La manifestació, encapçalada per una pancarta en la qual podia llegir-se "Pensions públiques segons IPC Ja!", ha sigut convocada per la Coordinadora Valenciana en Defensa de les Pensions i, segons l'organització, en ella han participat més de 15.000 persones. Han secundat la convocatòria els principals sindicats autonòmics, com a CCOO-PV, UGT-PV, CGT o Intersindical Valenciana, entre uns altres.

Durant la marxa, en la qual s'ha fet notar el col·lectiu de iaioflautes, s'han reproduït àudios de Rajoy i Cospedal abans d'arribar al Govern dient que no s'anaven a tocar les pensions.

Durant la marxa, en la qual s'ha pogut veure a l'alcalde de València, Joan Ribó, la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, o el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, s'ha reivindicat restablir els 65 anys com l'edat de jubilació, recuperar el subsidi per a majors de 52 anys, una pensió mínima de 1.080 euros i la revaloració automàtica de les pensions en relació a l'IPC. També s'ha exigit que es permeta la jubilació anticipada sense penalització amb 40 anys o més cotitzats, la desaparició de la bretxa de gènere en les pensions, el ple funcionament de la Llei de Dependència i el compliment integral dels drets humans.

Milers de persones a la plaça de l'Ajuntament de València

Ingressos per sota del llindar de la pobresa

La setmana passada es coneixia un informe dels Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) a partir de dades de la 'Estadística de mercat de treball i pensions en les fonts tributàries de 2016' que elabora l'Agència Tributària que desvetlava que un terç dels pensionistes valencians (34,3 per cent) percep una prestació per sota del llindar de la pobresa. És a dir, 356.257 pensionistes valencians tenen unes retribucions inferiors als 8.000 euros anuals.

Aquestes xifres són encara pitjors en el cas de les dones, que dupliquen aquesta taxa, amb un 61%, amb una bretxa salarial que se situa en el 46,7%. Les dones majors de 65 anys cobren una pensió quasi un 49% inferior a la dels homes d'aqueixa mateixa franja d'edat.