Primarias exprés: Ciudadanos da 24 horas a los afiliados para inscribirse y competir contra Toni Cantó

Visto y no visto. Apenas 24 horas es el plazo que da Ciudadanos a sus afiliados para presentarse a las primarias del partido para la presidencia de la Generalitat Valencianas. Unas primarias que son un mero trámite para Toni Cantó, quien hace un mes se anunció como precandidato en un acto con Albert Rivera en la Plaza del Patriarca en Valencia.

Hasta ahora, nadie más ha hecho pública su intención de presentarse para rivalizar con Cantó, aunque el plazo está abierto hasta última hora de la tarde de este martes. El reloj comenzó a correr el lunes a las 20 horas y finaliza a la misma hora de este martes, según explican desde la formación naranja. Mismo plazo y mismo periodo para otras comunidades como Aragón, Canarias, Extremadura, Madrid, Cantabria, Asturias y La Rioja. Los de Albert Rivera en la Comunitat Valenciana no se han esforzado demasiado en promocionar el proceso interno, aunque han enviado un correo informativo a todos los afiliados. La campaña interna en estas autonomías será hasta el 27 de febrero y las votaciones se realizarán entre el 1 y el 2 de marzo, de 10 a 10 de la mañana. Para este proceso no se necesitan avales y el vencedor traerá a su equipo para la candidatura a las Corts Valencianas.

El precandidato Cantó lleva semanas ejerciendo como líder autonómico, convocando ruedas de prensa en las Corts Valencianes durante las sesiones plenarias o a las puertas de las consellerías, como sucedió con Educación. El hasta ahora diputado en el Congreso es la apuesta de Albert Rivera para ganar la Generalitat Valenciana y dice que no tiene intención de pactar con otras fuerzas.

Cantó extendía el veto de la Ejecutiva de Ciudadanos a pactar con el PSOE de Sánchez al PSPV de Ximo Puig, a quien considera cómplice de los nacionalistas y los populismos por gobernar junto a Compromís y con el apoyo parlamentario de Podemos.

Hace unas semanas, en un desayuno informativo, el diputado no era tan tajante sobre esta posición, aunque criticaba que los socialistas valencianos tomaran una postura similar -a su juicio- a la del PSC. Los socialistas "han demostrado que son capaces de pactar y de contentar a quien sea, sean populistas, nacionalistas o aquellos que se quieren saltar el orden constitucional, con tal de estar un ratito más en la presidencia", ha insistido Mari Carmen Sánchez, portavoz del partido en las Corts.

Sánchez, preguntada por el corto plazo, ha defendido este martes que quien tiene la ambición de ser candidato no lo medita en las últimas horas. Sobre su futuro, ha indicado que sigue poniendo su cargo a disposición del partido y estará donde la formación crea que "aporta". "Todavía no me ha comunicado qué planes tiene para mí, sea lo que sea lo afrontaré con ilusión", ha agregado.