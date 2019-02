Ribó, davant l’ONU: “Hem de fer front al canvi climàtic augmentant la resiliència de les estructures agràries actuals”

“Tots els estudis sobre canvi climàtic posen de manifest que l’àrea mediterrània on està situada València és una zona altament sensible a moltes de les conseqüències del canvi climàtic en què estem entrant i al qual hem de fer front augmentant la resiliència de les estructures agràries actuals”.

Així s’ha pronunciat dimarts l’alcalde de València, Joan Ribó, en la seua intervenció davant l’assemblea de les Nacions Unides a Nova York, on ha presentat el Centre Mundial per a l’Alimentació Sostenible que començarà a funcionar a l’abril en la capital valenciana amb la col·laboració de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO).

Ribó ha començat la seua intervenció advertint que “cada vegada és més important el paper de les ciutats en la recerca de solucions als grans problemes que afligeixen l’ésser humà. Problemes com la insostenibilitat del sistema econòmic actual, la lluita contra el canvi climàtic, la fam i la nutrició inadequada d’àmplies capes de població, o els grans moviments migratoris en condicions vergonyants, que semblen irresolubles a escala de política nacional o internacional, troben vies de solució a escala municipal o de ciutat”.

L’alcalde ha concretat que “buscar solucions per a alimentar de manera adequada la població mundial que viu a les ciutats és una necessitat imperiosa i urgent des de qualsevol punt de vista on, sens dubte, les administracions locals i la ciutadania en general tenim molt a dir i moltes solucions que aportar”.

Per a Ribó, “un dels fets que caracteritzen el segle XXI és la recerca de solucions a aquests problemes per part de les ciutats i la societat civil sovint de manera autònoma respecte als seus estats respectius, conscients que les ciutats del món tenim molt a dir i a fer en la resolució dels grans problemes d’aquest moment de la història que ens ha tocat viure”.

En aquest sentit, ha posat en valor que “des del canvi de govern municipal al juny del 2015, l’Ajuntament de València està immers en un procés de canvi de les seues polítiques agràries i alimentàries amb l’objectiu de posar fi al procés de destrucció i degradació de l’horta mitjançant noves polítiques basades en la producció sostenible d’aliments, majoritàriament de caràcter ecològic, i en la distribució i comercialització posteriors a la ciutat mitjançant mecanismes de mercats locals, quilòmetre zero, mercats de productors o producció ecològica”.

Amb aquestes polítiques, ha remarcat, es pretén “reduir de manera dràstica l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle en la producció i la distribució d’aliments tal com possibilita l’agricultura urbana i ecològica quan es distribueix en proximitat”.

Ribó ha recordat en aquest punt els compromisos adquirits “per a reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle un 40% el 2030 i, més recentment, l’acord entre la ciutat de València i la FAO per a promoure vies de producció i distribució sostenible d’aliments que garantisquen la salut i la qualitat alimentària”.

Així, ha afirmat que “l’Ajuntament de València vol contribuir al compliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 per a caminar cap a models de desenvolupament inclusius i sostenibles a escala local encaminats a eliminar la fam en el món mitjançant la producció de prou aliments segurs i nutritius i la generació de mecanismes de distribució que permeta l’accés a tota la població de manera sostenible”.

L’alcalde ha recordat que “València va ser escollida Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017”, fet que va donar lloc a una “declaració consensuada pels més de cent seixanta alcaldes i representants municipals de tot el món reunits a València i amb la presència del Sr. José Graziano da Silva, Director General de FAO”.

Després d’aquesta cimera, ha explicat que l’Ajuntament de València va acordar la tardor del 2018 la creació del Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible (CEMAS) que s’inaugurarà l’1 d’abril: “Es tracta d’un centre interdisciplinari amb el suport tècnic de FAO per a la identificació, classificació, divulgació i sensibilització dels grans reptes a què s’enfronten les ciutats i la població en general en qüestions alimentàries i nutricionals”.

Segons Ribó, “el CEMAS es desenvoluparà conjuntament i en col·laboració amb la FAO i el seu eix principal d’acció serà facilitar polítiques, estratègies i accions de les ciutats del món i els seus entorns periurbans encaminades a la lluita contra la malnutrició i la desnutrició, i també procurar solucions davant el repte que suposa aconseguir una alimentació sostenible i de qualitat per a les generacions presents i futures”.