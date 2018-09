La ministra de Sanitat va obtindre un màster en la Rey Juan Carlos ple d’irregularitats

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Carmen Montón, va superar amb una nota mitjana de 8,43 un Màster en Estudis Interdisciplinaris de Gènere en la universitat pública Rey Juan Carlos en el curs 2010/2011, malgrat que el va començar quan la meitat de les assignatures ja havien acabat. Llavors era diputada i portaveu d’Igualtat del PSOE. Són sis matèries d’un total de 12 (a més d’un treball final) en què va traure tres excel·lents, un notable i dos aprovats sense tindre contacte amb els seus professors, com ella mateixa ha admés a eldiario.es.

Un d’aquests excel·lents va ser atorgat per Enrique Álvarez Conde, el director de l’institut que va organitzar els màsters de Cristina Cifuentes i Pablo Casado , i imputat en la investigació judicial d’aquests dos postgraus i que no respon a les telefonades d’aquest mitjà. Una altra de les seues professores i directora del màster era Laura Nuño, imputada també en el cas Cifuentes i número dos del catedràtic des del desembre del 2017. El màster l’organitzava l’Institut de Dret Públic de l’URJC, fa poc clausurat per les nombroses irregularitats destapades per eldiario.es i que hui investiga la justícia. En el claustre d’aquest curs, com a docents o tutors dels treballs, també figuren dos professors més imputats pel màster de Cifuentes: Pablo Chico de la Cámara i Clara Souto.

En el moment en què va cursar el màster sobre estudis de gènere, Carmen Montón ja era una referència política important en aqueixa matèria. Era diputada i portaveu socialista en la Comissió d’Igualtat del Congrés. Un any abans de matricular-se havia defensat la llei de l’avortament i el 2005 també va ser la ponent de la normativa que va autoritzar els matrimonis homosexuals al nostre país, sota el Govern de Zapatero.

En les últimes setmanes, eldiario.es ha contactat amb tots els professors i una gran part dels alumnes del màster de Carmen Montón per intentar verificar si la política socialista va rebre un tracte de favor en els seus estudis, com el que van gaudir Cristina Cifuentes i Pablo Casado, entre altres alumnes relacionats amb Álvarez Conde i que estan sent investigats per la justícia.

El màster de Montón en l’URJC constava de 12 assignatures a més d’un treball de final de màster i en el claustre figuraven 23 docents –moltes de les assignatures tenien més d’un professor impartint classe–. Dotze han respost a les preguntes d’aquesta redacció (encara que dos d’ells diuen que finalment no van fer classe, malgrat que figuraven en les guies docents), dos han declarat que no respondran i nou no han respost al telèfon, correus electrònics i missatges enviats per eldiario.es. Aquesta redacció també ha localitzat huit companyes de Montón. Només cinc d’elles han accedit a aclarir unes preguntes, encara que totes han sol·licitat que se’ls garantisca l’anonimat. L’URJC tampoc ha respost de moment a les preguntes sobre possibles irregularitats en aquest postgrau.

A més d’aquestes comprovacions amb docents i alumnes, dimarts passat 4 de setembre, eldiario.es va sol·licitar una reunió amb la ministra per a recaptar la seua versió, que es va celebrar aqueix mateix dia, a les 17.30, en el seu despatx en el Ministeri de Sanitat. Allà, la ministra va respondre a les preguntes dels tres periodistes que han participat en aquesta investigació i va mostrar la documentació que guardava d’aqueix curs. La reunió va durar prop de dues hores.

A diferència de Cifuentes i Casado, Carmen Montón sí que va donar accés a revisar els papers i sí que té una còpia del seu treball de final de màster, que ha ensenyat a eldiario.es. Va ser dirigit per Laura Nuño, tracta sobre reproducció assistida –Montón, com a diputada, va participar en l’elaboració de la llei que la regula a Espanya– i la ministra conserva diferents versions d’aqueix treball, que consta d’unes 50 pàgines.

Al marge d’aquest treball, la investigació d’eldiario.es ha detectat nombroses irregularitats que diferencien el tracte donat en l’URJC a la llavors diputada socialista del que van rebre altres alumnes anònims. També hi ha nombroses contradiccions entre les diferents explicacions aportades per la ministra i les dades obtingudes d’altres fonts i documents als quals ha tingut accés eldiario.es. Les principals irregularitats són aquestes.

Convalidacions sobre feminisme amb una llicenciatura de Medicina

Una de les professores del màster de Montón va ser Sonia Núñez Puente, que aqueix curs va impartir les classes de ‘Feminisme i construcció de la identitat de gènere’. “Carmen, no la recorde en classe, perquè va convalidar, i jo tampoc no sabia que estava entre les alumnes. Quan va eixir publicat en els mitjans això del màster, vaig revisar les meues actes i vaig comprovar que hi figura convalidada”, assegura aquesta professora de l’URJC a eldiario.es amb rotunditat. No obstant això, la ministra de Sanitat afirma de manera tallant que no va sol·licitar cap convalidació. En les notes de la ministra, a què ha tingut accés eldiario.es, aqueixa assignatura figura amb un aprovat al juny, després d’un “no presentat” en la primera convocatòria.

Una convalidació així seria irregular, perquè en la llicenciatura de Medicina que té Montón no hi ha cap assignatura equivalent, ni sobre feminisme ni sobre identitat de gènere. La resta dels alumnes del mateix curs consultats per eldiario.es, tots ells llicenciats com Montón, neguen que hagueren sigut informats que podien optar a convalidacions.

Laura Nuño, que també va ser tutora del treball final de Montón, va formar part de la comissió de convalidacions d’aquest màster, segons el seu propi currículum . Nuño no ha volgut contestar les preguntes d’eldiario.es sobre si va haver-hi convalidacions o no per a Carmen Montón: “El meu advocat m’indica que no puc parlar amb la premsa”, afirma per Whatsapp. Laura Nuño està imputada en la investigació penal del màster de Cifuentes, en què la seua signatura figurava com a part de la comissió de convalidacions que va aprovar irregularment una gran part de les assignatures en què es va matricular Cifuentes amb actes amb signatures falsificades . Nuño sempre ha defensat que aqueixa signatura seua es va falsificar.

Les dates del seu títol no coincideixen amb les de les seues notes

En l’expedient de notes de Carmen Montón, a què ha tingut accés eldiario.es, figura que totes les assignatures es van aprovar el curs 2010-2011. No obstant això, el títol oficial emés per la Universitat Rey Juan Carlos, que també ha pogut contrastar aquesta redacció, té una altra data. Segons aqueix títol, Montón va acabar el màster “al juny del 2012”. És a dir, un any més tard del que figura en les seues notes.

Fonts universitàries consultades per aquesta redacció expliquen que l’expedició d’aqueix certificat acadèmic estava regulada pel Reial decret 1002/2010 , en què es detalla que en aquests documents oficials ha de figurar la “data de finalització dels ensenyaments” en el format de mes i any. Per tant, en aquest cas hauria de quedar escrit que el postgrau va ser superat al juny del 2011.

Altres alumnes consultades per eldiario.es confirmen que en el seu diploma final consta així, cosa que ha pogut confirmar aquesta redacció després de confrontar un d’aquests documents: recull com a data de finalització dels estudis el mes de “juny de 2011”. La ministra Carmen Montón, que assegura que també s’havia adonat d’aquesta irregularitat, no sap explicar quina n’és la causa.

A penes va assistir a classe

El màster s’impartia dijous, divendres i dissabte cada dues setmanes al campus de Vicálvaro. Montón va assegurar que va optar per aquest postgrau perquè li quadrava l’horari. N’havia consultat un altre a València, on ja va cursar la llicenciatura, però no li permetia compatibilitzar-lo amb la seua activitat en el Congrés, encara que va assegurar que a la seua ciutat natal se sentiria “més acollida”. Va optar per aquests estudis amb la intenció d’accedir al doctorat, tal com va explicar en la trobada que va mantindre amb aquest mitjà. Era un màster oficial autoritzat el 2010 per la Comunitat de Madrid i que habilitava per a això. Es tractava de la primera edició que feia la Universitat Rey Juan Carlos. El màster constava de 60 crèdits ECTS: 1.500 hores d’esforç entre classes i treballs i temps dedicat a l’estudi.

Malgrat que va optar per aquest màster per l’horari, segons la seua explicació, a penes va xafar les classes. Durant la reunió amb els periodistes d’eldiario.es, la ministra de Sanitat va canviar en nombroses ocasions de versió sobre com va ser la seua assistència al curs. En un primer moment va assegurar de manera taxativa que va anar a totes les classes. Però al llarg de la conversa, va corregir aquesta primera afirmació. Primerament va matisar que va començar a l’octubre, quan va ser admesa, més tard calcula novembre i al final de la reunió confirma a eldiario.es que va començar les classes al gener, de manera que es va perdre 6 de les 12 assignatures presencials –l’assignatura número 13 és el treball de final de màster– .

Les seues notes, a què ha tingut accés eldiario.es, confirmen que no es va presentar a cap de les assignatures del primer quadrimestre. Totes figuren en aqueixa convocatòria com a “no presentat”. També confirmen que, en la convocatòria de juny, va traure tres excel·lents, un notable i dos aprovats en assignatures que havien acabat quan ella va començar. Els excel·lents solen tindre en compte la participació de l’alumne en classe i es premia així la seua implicació, expliquen fonts universitàries consultades, que refereixen que seria estrany posar la màxima nota a algú que no ha aparegut mai per classe.

Una altra professora que prefereix no donar el nom, la matèria dea l qual Montón va aprovar al juny, confirma a eldiario.es que no recorda Montón, ni tan sols haver-la aprovada. “No em sona que hi estiguera, l’hauria coneguda”, ressenya. A més, després de revisar la seua documentació i en una segona comunicació, assegura que “no té constància d’ella” en “treballs ni en participació en fòrums”.

La ministra no recorda on va anar a classe

On es feien les classes? Davant la pregunta d’eldiario.es, Carmen Montón no sap contestar. Diu Móstoles, després Leganés, fa una telefonada en una altra sala, però no és capaç de respondre el que cinc alumnes refereixen a eldiario.es sens dubte i a la primera: Vicálvaro. Montón va atribuir el seu error al fet que no té permís de conduir i acudia al campus en taxi o la portava amb cotxe algun familiar.

Una estudiant que va assistir a totes les assignatures confirma que va veure Montón “un parell de dies” en classe. Aquesta estudiant, que prefereix no ser identificada, conta que en aqueix moment no sabia qui era: “Em va avisar una altra companya, que l’havia vista en Telecinco; ella no va dir a què es dedicava”. Una de les professores externes, Carmen Bravo, també confirma que Montón va anar tres dies amb ella, ja que van compartir cotxe a la tornada de Vicálvaro. És l’única de les seues professores, de les dotze que han volgut respondre a eldiario.es, que recorda a l’alumna Montón en classe.

L’expedient del màster de gènere de la ministra Carmen Montón

La professora Pilar Charro la va puntuar amb un cinc en Empresa, Treball i Igualtat, a pesar que exigia el “80% d’assistència a classe”, segons queda per escrit en la guia docent de l’assignatura. Quan es va impartir aquesta matèria, Montón confirma que no havia aparegut pel campus. Charro no ha volgut respondre directament a les preguntes d’eldiario.es i s’ha remés a la resposta que done l’URJC, que tampoc ha contestat.

Tampoc la recorden en classe o responen que no saben si hi va acudir sis docents més contactats. Son Manuel Tamayo, Nuria Alonso, David Trillo, Raquel Gómez, Pepa Franco i Clara Guilló. Aquesta última és l’única docent que diu que Montón sí que li va donar un treball: “Va lliurar el treball pertinent”, diu de manera concisa.

Oficialment, el màster era presencial . És a dir, que era obligatòria l’assistència almenys a un 80% de les classes i amb justificació de faltes, segons exigeix el Ministeri d’Educació a través de l’Agència Nacional d’Acreditació (Aneca). No obstant això, la seua directora, Laura Nuño, va enviar un correu a tots els alumnes d’aqueixa promoció assegurant que podien canviar l’assistència a les classes per altres treballs: “Encara que el màster és presencial, no és obligatòria l’assistència. En el cas que en una assignatura o més no es puga assistir-hi, es pot fer un seguiment en línia (amb tutories sobre els materials, lliurament de l’exercici o la pràctica, etc.)”. En el cas de Montón, també en aqueixos treballs alternatius hi ha irregularitats.

Va lliurar treballs d’una manera diferent de la resta

Aquest màster no tenia exàmens, i les assignatures s’aprovaven amb treballs sobre el que s’havia exposat en les classes. Montón no pot precisar què va entregar per a aprovar les sis assignatures que ja havien acabat quan ella es va incorporar al màster, al gener. Per a les altres sis que li quedaven sí que assegura que ho va fer tot, i posa com a exemple una guia que estableix que els treballs serien d’unes 30 o 40 línies. “Era un màster molt poc exigent”, assegura la ministra, que atribueix aquesta laxitud al fet que es tractava de la primera edició d’aquest títol en la Universitat Rey Juan Carlos.

Les cinc alumnes contactades per eldiario.es que també van cursar el màster diuen que els treballs eren més extensos. “Per a Álvarez Conde vaig fer un treball de 17.000 paraules”, diu una d’elles, després de revisar el seu ordinador. “Recorde per exemple quatre lectures denses de les quals calia redactar tres fulls de cadascuna per a una assignatura”, diu una altra estudiant, que afig que també es recorda de “Fitxes per a completar dels plans d’Igualtat d’unes quatre pàgines”.

“ Llegíem les lectures, reflexionàvem en classe i després féiem un treball i l’exposàvem la setmana següent”, ressenya aquesta mateixa estudiant. Una altra, apunta: “Calia treballar-ho, fer treballs del que s’havia vist en classe i llegir documentació”. En la seua explicació a eldiario.es, Montón no es va detindre en cap moment en el temps exigit per a la preparació de les classes ni la bibliografia de cada assignatura que figura en les guies docents.

Dues professores i cinc alumnes d’aquell postgrau confirmen que els treballs de cada assignatura s’enviaven a través d’una plataforma en línia o per correu electrònic al professor. Montón relata una altra modalitat molt diferent. No esmenta en cap moment de la reunió la plataforma en línia i diu que “els lliuraven en persona en la classe” (en plural, referint-se a totes les alumnes). Cinc alumnes neguen de manera tallant que es donaren mai en mà.

Com va lliurar Montón, llavors, els treballs de les sis assignatures que ja havien acabat quan ella va començar a anar a classe si no va poder fer-ho en mà? Per correu electrònic, respon la ministra, però no als professors, sinó a Lara Martínez, persona de confiança d’Álvarez Conde i Laura Nuño, que actuava com a secretària d’aqueix postgrau. Què li va lliurar exactament? Sis treballs? “El que em demanara”, talla la ministra, sense poder precisar què. Martínez no ha respost a les telefonades d’eldiario.es i les alumnes contactades neguen que elles lliuraren treballs a Lara Martínez: “Era l’encarregada de matrícules o de proporcionar informació del màster”, assegura una d’elles.

Va pagar la matrícula fora de termini

El màster aprovat amb notable per Carmen Montón va començar al setembre del 2010. El termini oficial per al pagament de la matrícula expirava aqueix mateix mes, però la llavors diputada no va abonar la matrícula fins al desembre del 2010, quan ja estaven a punt d’acabar la meitat de les classes presencials.

Segons les explicacions de Montón, va tindre problemes amb el sistema de pagament en línia de la Universitat Rey Juan Carlos. Per a demostrar-ho ensenya a eldiario.es una sèrie de correus d’octubre del 2010 amb la secretària del curs, Lara Martínez, on manifesta el seu desig de recuperar les poques classes que llavors ja havia perdut després d’aconseguir l’admissió en el curs. En aqueixos mateixos correus, Montón escriu que està “avergonyida” per no haver assistit a aqueixes primeres classes de setembre. No obstant això, segons va explicar a eldiario.es, no va acudir a cap de les classes almenys fins al gener de l’any següent.

Va fer el TFM, però no el va defensar perquè es va eliminar aqueixa obligatorietat

Montón sí que mostra esborranys i la versió definitiva de 50 pàgines d’un treball final de màster (TFM) sobre reproducció assistida i un parell de pràctiques d’un full d’extensió per a justificar que ha cursat el màster complet sota les mateixes condicions que la resta de les companyes. A més d’un intercanvi de correus amb la secretària del màster, Lara Martínez, també aporta altres correus amb la directora del Màster Laura Nuño i amb la seua companya de classe Nuria Varela, periodista i exdirectora de Comunicació de l’exministra Bibiana Aído.

Els seus correus estan enviats des de l’adreça oficial del Congrés dels Diputats. Entre aquesta documentació no hi ha rastre de comunicacions amb professors. Preguntada per algun correu de tramesa de treball, contesta que no els conserva. Tampoc conserva el correu en què va lliurar el Treball Final de Màster que, encara que aquell any ja era preceptiu defensar davant un tribunal, es lliurava al professor. Aqueixa excepció de no defensar-lo en públic es va aplicar a totes les alumnes, no solament a la llavors diputada. Va traure excel·lent i va ser qualificada per Laura Nuño.

Excel·lents sense xafar la classe

La política socialista es va matricular en aquests estudis el 2010, tot just haver superat la llicenciatura en Medicina. Va obtenir el postgrau en un sol curs, amb una nota mitjana de 8,43. Les alumnes consultades també van traure més de huit com a nota final, més o menys la mateixa que Montón, malgrat que havien assistit a classe des del setembre.

Montón va compatibilitzar els seus estudis amb diversos càrrecs en el Congrés: era portaveu de la Comissió d’Igualtat; vocal de la de Sanitat, la d’RTVE i en una altra sobre drogues; adscrita a la Constitucional i la de Justícia i vocal suplent de la diputació permanent.

Va acabar el primer quadrimestre amb totes les assignatures qualificades amb un “no presentat”. Al juny va recuperar aqueixes qualificacions i va obtindre tres excel·lents, un notable i dos aprovats.

Una de les màximes qualificacions va ser donada per Enrique Álvarez Conde, a qui Carmen Montón diu que no coneix ni recorda com a professor. Un altre dels seus excel·lents li’l va posar Manuel Tamayo, a qui ministra tampoc va veure com a professor, perquè la seua assignatura es va impartir al setembre. “No recorde Montón, ni a cap altre alumne. No recorde aqueix cas”, contesta aquest professor a eldiario.es. Davant la pregunta de si ha qualificat amb excel·lent cap altre alumne que no haja anat a classe, Tamayo respon de manera contundent: “Això no ho he fet en ma vida”.