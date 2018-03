Trituradores, destrucció i trasllat de documents en l'Hospital d'Alzira a unes setmanes de la reversió

Quan tan sols resten unes setmanes perquè l'Hospital d'Alzira torne a ser públic -el pròxim 1 d'abril-, l'empresa concessionària (Ribera Salud) s'està donant presses per a desallotjar l'àrea de salut que gestiona. Així, des de fa unes setmanes empreses com MDA Gestión de la Información (que s'encarrega del tractament i la gestió de documentació) treballen en les instal·lacions, on s'han pogut veure multitud de caixes amb documentació, trituradores i nombrosos contenidors de l'empresa DCD (Destrucció Confidencial de Documents).

Contenidors de l'empresa DCD (Destrucció Confidencial de Documents) en l'Hospital de la Ribera, a Alzira

Ribera Salut ha desmentit aquesta mateixa setmana que estiga movent ni eliminant "informació sensible" o necessària per a continuar prestant el servei a partir de l'1 d'abril i han assegurat que estan seguint el pla de reversió marcat per la Conselleria de Sanitat i el procediment legal habitual. El que s'està fent, insisteixen, és el procés de trasllat de la informació de caràcter mercantil que l'empresa ha de conservar "per imperatiu legal".

El trasllat de tota aqueixa documentació, assegurava l'empresa a través d'un comunicat, es realitza per mitjà dels actuals propietaris de les carpetes, així com a càrrec de les persones o equips amb accés a aquesta informació. Tot açò amb el suport tècnic dels informàtics de b2bsalud, central de compres i serveis compartits del grup.

Unes caixes de l'empresa MDA Gestió de la Informació amb documentació en l'Hospital de la Ribera

Tot aquest procés s'està duent a terme "amb total transparència", està avalat pels assessors legals de Ribera Salud i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació, han insistit des de la mercantil.

No obstant açò, la direcció general de l'Alta Inspecció Sanitària està investigant, arran d'una denúncia interna, el possible esborrat de document en arxius sensibles, una denúncia -sobre la desaparició de documents i l'esborrat d'arxius- que també ha rebut el sindicat mèdic Simap. Davant aquesta circumstància, la Inspecció es va presentar en les oficines de Ribera Salut fins a en dues ocasions aquesta setmana, confirmant la desaparició d'arxius de Farmàcia, Qualitat -llestes d'espera- i pacients (amb dades personals i clínics).

Una furgoneta de l'empresa MDA Gestió d'Informació en les instal·lacions de l'Hospital de la Ribera

L'empresa insisteix que no té coneixement de cap denúncia oficial per part de treballadors o sindicats, "ni de cap inspecció oficial" de la Conselleria de Sanitat. "No anem a consentir que se'ns acuse d'alguna cosa tan greu sense proves que ho avalen", advertien per a insistir que les acusacions són "infundades" i responen "únicament a l'objectiu de desprestigiar al nostre grup i als professionals que formen part d'ell".