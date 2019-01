La Generalitat impulsa cursos i ajudes de fins a 2.350 euros per a contractar assistents de persones dependents

La Generalitat Valenciana fa l'última puntada de fil a la Llei de Dependència. L'Executiu autonòmic ha començat a abonar a les persones dependents una prestació per a poder contractar un assistent personal que les ajude a tindre autonomia i a participar en la vida pública. Una dècada després que s'aprovara la norma i després d'anys d'inacció, els valencians ja poden accedir al catàleg complet de serveis que regula aquesta llei, una reivindicació de les plataformes.

La prestació ve reconeguda en la Llei de Dependència del 2008, aprovada pel Govern socialista, que l'Executiu autonòmic del PP no havia desenvolupat a nivell valencià. El Consell del Botànic, a través del decret que regula les avaluacions del grau de dependència, regula aquesta figura a la Comunitat Valenciana, l'última del catàleg de prestacions de la llei. El decret estableix un nivell addicional de protecció per a les persones amb dependència severa o amb gran dependència, el cost de la qual s'assumeix per part de la Generalitat.

Les ajudes, desconegudes per a moltes persones amb dependència, s'abonen segons les hores de contractació de personal fins a un màxim de 2.350 euros de complement. L'any passat a penes diverses desenes de persones les havien sol·licitades per desconeixement, ja que hi ha prop de 70.000 persones dependents en la Comunitat Valenciana. La quantia màxima està pensada per a les persones amb major dependència, de grau 2 o 3, i beneficiarà els qui sol·liciten el servei a jornada completa -més de 120 hores al mes-.

La prestació busca contribuir a la contractació d'assistència personal per a facilitar a la persona dependent que faça les seues tasques diàries. Bé siga acudir al treball, al centre d'estudis, a fer la compra o gestions administratives; l'objectiu és facilitar la seua autonomia en les activitats bàsiques i la seua participació en la comunitat, un mandat de Nacions Unides. En altres paraules: ajudar una persona a fer una vida "normal". La convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat reconeix el seu dret a viure de forma independent i a ser incloses en comunitat d'una forma digna.

Cursos de formació

Les persones que exercisquen com a assistents acompanyaran a la persona dependent en els seus quefers dins i fora de la llar, encara que en el treball domèstic no podran superar el 30% d'hores del total, ja que per a necessitats majors hi ha unes altres figures regulades en la norma, com l'ajuda a domicili o el cuidador familiar.

Per a això, hauran de superar uns cursos impartits per les plataformes de persones amb dependència. El desenvolupament de la figura s'ha elaborat al costat de Cermi, Cecoval, Vicoval i Codifiva, amb les quals s'ha pactat un model únic. Aquestes entitats, amb suport del Consell, s'encarregaran d'impartir els cursos de formació que permeten qualsevol persona -que demostre les seues capacitats- exercir com a assistent personal.

Aquests cursos tindran una durada mínima de 50 hores lectives, encara que no seran necessaris en el cas de tècnics en atenció a persones dependents, integració social o sociosanitària o titulats en teràpia ocupacional.

Les persones en situació de dependència o els seus representants legals podran contractar l'assistència personal directament amb persones físiques o a través d'entitats acreditades per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que avalarà la prestació amb un informe de serveis socials.