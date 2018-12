El PSPV deixa caure la vicealcaldessa Ali Brancal, de Compromís, i divideix als socis del Pacte del Grau a Castelló

Malgrat la pressió que des de Compromís reclamava lleialtat els seus socis de govern i el mal que la decisió infligeix al Pacte del Grau, finalment el Grup Municipal Socialista ha deixat caure amb la seua abstenció a la vicalcaldessa de Castelló, Ali Brancal, de Compromís. Malgrat les negociacions que s'han vingut mantenint –en les que hauria mediat el propi conseller d'Educació, Vicent Marzà-, la formació valencianista no ha aconseguit fer canviar d'opinió als seus socis del PSPV, que lidera l'alcaldessa Amparo Marco. Acaba així el llarg calvari polític en el qual una querella del Partit Popular ha sumit a l'Ajuntament de Castelló.

En un dels plens més tibants de la legislatura, en el qual s'han intercanviat acusacions de tacticisme i joc brut, un greu Ignasi García, portaveu de Compromís, advertia que “el precedent que es pot traure d'això és molt perillós. No solament està en perill la viabilitat d'aquest govern, sinó tots els que vindran”. La formació valencianista ha insistit a jutjar “la coherència, l'ètica i la responsabilitat amb la governabilitat” de la decisió del grup socialista en el ple. Feia, a més, especial recalcament en la falta d'una imputació formal per part d'un jutge i en la utilització per part dels populars de la transparència com una arma política. Malgrat la crisi, tot apunta al fet que Compromís no trencarà el pacte de govern en la capital de la Plana.

L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i la vicealcaldessa Ali Brancal durant un ple.

Alicia Brancal està implicada en la querella presentada pel PP per una suposada utilització en les últimes eleccions europees del correu de l'Ajuntament per a enviar propaganda electoral.

Des de Castelló en Moviment, Ana Peñalver, criticava el dur colp al govern del Grau que suposa seguir-li el joc a un Partit Popular que ha “forçat” l'aplicació del Codi de Bon Govern. També ha assenyalat que estaven “sent víctimes del joc brut de Pérez Macián i Luis Salom”, en referència a les querelles polítiques promogudes a Castelló i València pels populars. “Han de triar: pacte de silenci o governabilitat. Sembla que el PSPV triarà pacte de silenci”, sentenciava Peñalver, insinuant un possible acord entre el PP i els socialistes.

Rafa Simó, portaveu del Grup Municipal Socialista, reafirmava durament la posició del PSPV sobre l'aplicació del codi i la destitució de la vicealcaldessa. “No jugarem a ser jutges”, responia a la falta d'imputació formal al·legada per Compromís, “això és una qüestió de coherència i credibilitat, no de pactes de silenci”. Simó ha plantejat que la ciutadania no entendria que no s'aplicara des del govern el que es demana des de l'oposició. A més, en referència al joc brut del PP, ha afirmat que són “conscients de la possibilitat d'un ús partidista del codi” i sentenciava que “el mal al Pacte del Grau ja està fet”.

S'aprova, per tant, la destitució d'Ali Brancal amb els vots a favor dels 8 edils del Partit Popular, impulsor de la querella, i els 4 de Ciutadans. El Grup Municipal Popular lamentava el “sainet” en el qual s'havia convertit la situació i exigia l'aplicació d'un Codi de Bon Govern que va ser elaborat i aprovat per a previndre la repetició dels nombrosos casos de corrupció que afectaven el seu partit.

Amb l'abstenció dels set edils socialistes, els vots en contra de Compromís i Castelló en Moviment –amb quatre edils cadascun- no han sigut suficients per a evitar la destitució de Brancal i la garrotada a la viabilitat del Pacte del Grau.