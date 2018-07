Esquerra Republicana denuncia assetjament de la ultradreta en un acte de Joan Tardà a Barxeta

Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha denunciat que els assistents a un acte celebrat a Barxeta en el que assistia el diputat al Congrés Joan Tardà dissabte passat van patir assetjament per part de membres de la ultradreta.

Des de la formació expliquen que tres dies abans van registrar en la delegació del Govern espanyol a València un escrit adreçat al delegat alertant d'"amenaces que per les xarxes circulaven de gent d'ideologia ultradretana que es citava a Barxeta instant a 'lluitar hasta el final'". En l'escrit recordaven els fets protagonitzats per moviments feixistes d'extrema dreta en la manifestació del 9 d'octubre així com la concentració d'ultres d'Espanya 2000 a Vinaròs i Benicarló i li demanàvem que prenguera “les mesures que considere oportunes per a garantir la seguretat de la ciutadania que vulga acudir als actes i siga present als mateixos, així com la neutralització de qualsevol acte violent i delictiu per part dels integrants d'aquestes organitzacions feixistes d'extrema dreta".

Davant esta situació afirmen que cap a les 10.30 h de dissabte -dues hores i mitja abans de l'hora programada per ERPV a les 13h- es va presentar un grup d'una vintena de persones pertanyents al grupuscle d'extrema dreta 'Defenem Valéncia' (sic), entre els quals estava el dirigent ultradretà Juan García Sentandreu. Els denunciants critiquen que "el grup es va dedicar a increpar a tota aquella persona que creuava la plaça per acudir als actes programats dient-li terrorista o advertint-li del perill d'entrar on hi havia els terroristes, a més de cantar els himnes d'Espanya, l'himne regional o el de la Guàrdia Civil".

Per una altra banda critiquen que "la Guàrdia Civil no es va presentar en Barxeta fins que els efectius de la policia local no van telefonar d'urgència perquè els amotinadors s'enfrontaven a l'agent que hi havia a la plaça"

A més a més asseguren que "ens consta que VOX va demanar a l'ajuntament de Barxeta un espai a la plaça d’Espanya per posar una 'paradeta explicativa', sol·licitud que fou rebutjada per estar presentada fora de termini i com a mesura preventiva de possibles aldarulls".

Avui a Barxeta els fatxes han tornat a intentar impedir q el republicanisme valencià s’expressés lliurement. Contra la intolerància, llibertat! Visca la República! @esquerrapv pic.twitter.com/37ItQ1kp31 — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 7 de julio de 2018

Moments més crítics

Des d'ERPV també asseguren que poc abans de començar la xarrada un jove que assistia a l'acte "al qual insultaven i gravaven amb el mòbil es va adreçar a la dona que l'estava gravant per a llevar-li el telèfon amb el qual gravava, incident que els radicals han volgut vendre com agressió sexista".

Afegeixen els republicans que, acabat l'acte i quan militants i simpatitzants d'ERPV es trobaven al local on anaven a fer un dinar tots junts, "el grup d'extremistes de dreta s'adreçaren a un grup de veïns de Barxeta, que prenien un refresc a un bar de l'entrada del poble, als quals insultaren. Aquests es van defensar demanant-los que abandonaren el seu poble". Davant esta situació expliquen que "la guàrdia Civil va acudir per dissoldre la baralla carregant contra els veïns de Barxeta, en compte de defensar-los dels violents -tal com demanàvem a l'escrit al delegat del govern-, amb el resultat d'una persona amb ferides a una cama i d'altres amb contusions".

Des d'Esquerra Republicana del País Valencià s'ha volgut condemnar "rotundament i per enèsima vegada la passivitat de les Forces de Seguretat de l'Estat quan es tracta de parar els peus als violents, incívics i intolerants". Conclouen afirmant que "demanarem informació a Delegació del Govern d'Espanya sobre les ordres que es van donar el passat dissabte 7 de juliol per previndre aldarulls i altercats violents".