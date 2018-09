El PP d'Ontinyent demana la dimissió de la regidora socialista detinguda per "desaparèixer" un xec de la Creu Roja

El PP d'Ontinyent ha exigit a l'alcalde Jorge Rodríguez que cessament a la regidor del PSPV Virt udes Guillem després de ser detinguda per la "desaparició" d'un xec de la Creu Roja. Guillem, regidora de Seguretat Ciutadana, va ser detinguda la setmana passada per la Policia Nacional, després que precisament la Creu Roja presentara una denúncia davant Fiscalia en detectar la desaparició d'aquest xec.

Virt udes Guillem va ser portada a comissaria acusada per un delicte de furt, i posteriorment va ser posada en llibertat després de negar-se a declarar per consell del seu advocat. Aquest cas està sent investigat tant per la Policia Nacional com per la Fiscalia, mentre que la Creu Roja també ha obert una recerca interna.

Segons l'ONG la qüestió ha sigut que el xec no li corresponia cobrar-ho a la regidora -que és voluntària de Creu Roja-, mentre que Guillem va explicar al diari Las Provincias que va cobrar el xec per a donar-li els diners a un jardiner que treballa en les instal·lacions del col·lectiu.

En declaraaciones a EFE Virtudes Guillem assegura que la detenció "em va semblar surrealista perquè amb qui havia de parlar era amb Creu Roja", alhora que afegia que "he d'aclarir el que va passar amb Creu Roja perquè el protocol de l'entitat quan salta una cosa així s'ha d'engegar. Abans de res, cal demostrar transparència i que som honrats", ha dit.

G uillem afig que Cruz Roja "és per a mi com la meua segona casa, porte 30 anys col·laborant ininterrompudament amb ella però si no haguera sigut una persona pública no s'haguera assabentat ningú", ha dit.

Des de l'Ajuntament han assenyalat que l'ocorregut "té tot l'aspecte d'un malentès" i suposen "que està en vies de solució", i han demanat "cautela" a l'espera de veure com se soluciona el tema.

Per part del PP s'ha demanat mesures dràstiques. Adverteixen al govern municipal de Jorge Rodríguez "que no intente minimitzar aquest greu assumpte", i entenen que la repercussió "només pot ser el cessament de la regidora per part de l'alcalde o la pròpia dimissió de la regidora".

Des de Compromís Vicent Xavier Vila ha demanat també "prudència" i ha indicat que si es confirmen els fets "la conseqüència lògica seria la dimissió de la regidora". "Llavors, i no abans, demanarem quan corresponga l'assumpció de responsabilitats polítiques", ha afegit Vila en un comunicat.

"Com ja vam fer en el cas Alquería amb la recerca de l'alcalde socialista de la ciutat, volem reiterar el nostre compromís per la decència política, la regeneració democràtica i el combat contra la corrupció", segons el regidor.