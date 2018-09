Veïns de Sagunt, Terol i València reivindiquen el corredor Mediterrani-Cantàbric

Associacions veïnals de Sagunt, Terol i València han reclamat aquest dimarts millores en la connexió ferroviària entre València i Saragossa, que passa per Sagunt i Terol, tram que s'emmarca dins del corredor Mediterrani-Cantàbric.

L'ajuntament de Sagunt acollia l'acte, en el qual va participar també l'alcalde de la localitat, Quico Fernández, juntament amb representants de totes les formacions polítiques municipals, per a mostrar el suport social i institucional a aquesta infraestructura. Aquest acte va servir també per a convocar a la ciutadania a la manifestació que tindrà lloc el 7 d'octubre a València, la qual partirà de l'Estació del Nord a les 11 h i finalitzarà en la Plaça de la Mare de Déu.

"Es tracta d'anar tots junts de la mà per a reclamar com a veïns, com a treballadors i com a empresaris el que considerem que és just, perquè té una repercussió absolutament devastadora per a la vida de les persones”, deia Fernández, qui ha recordat que aquesta infraestructura és prioritària per al desenvolupament econòmic i social de la Comunitat Valenciana, Aragó i el conjunt d'Espanya.

Tal com explicaven els quatre representants veïnals que van intervenir, la línia ferroviària entre Sagunt i Teruel forma part del corredor Cantàbric-Mediterrani, la connexió del qual entre València i Saragossa no va ser inclosa per la Unió Europea entre les infraestructures susceptibles d'obtenir finançament comunitari. La mobilització d'octubre reivindicarà que aquesta línia reba les ajudes necessàries per al seu desenvolupament.

En concret, les millores que es demanen són l'electrificació de la línia des de Sagunt fins a Saragossa, que es dispose de doble via, que permeta el transport de mercaderies i passatgers i que siga, en definitiva, una línia d'altes prestacions. El projecte es va anunciar en 2009 i en 2011 el BOE va publicar la submissió a informació pública de l'estudi informatiu del corredor Mediterrani-Cantàbric en el seu tram Teroel-Sagunt. No obstant açò, la declaració d'impacte ambiental del projecte va caducar en 2015 sense que les obres s'executaren.

Els ponents van explicar que les millores permetrien, segons l'estudi publicat en 2011, que els trens arribaren de Sagunt a Saragossa en menys de dues hores, mentre que ara tarden unes cinc hores i mitjana si no hi ha contratemps. Així mateix, les mercaderies podrien arribar de Sagunt al port de Bilbao i viceversa en vuit hores.

"Europa ens ha d'escoltar perquè entenga que la nostra reivindicació és absolutament justa i la participació de totes les associacions de veïns és la millor prova que açò afecta a totes les persones", ha dit Fernández.

Com a vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Fernández va anunciar que presentarà una moció per a fer una crida a totes les ciutats. Així mateix, ha destacat el suport institucional a aquesta reivindicació, des de l'àmbit municipal a la Generalitat Valenciana i la Diputació General d'Aragó.

Els representants veïnals van ser el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sagunt, Ricardo Fernández; el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terol i president de la Confederació d'Associacions Veïnals d'Aragó (CAV Aragó), Pepe Polo; el president de la Confederació d'Associacions Veïnals de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA) i president de la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals (CEAV), Juan Antonio Caballero, i el portaveu de Terol Existeix, Domingo Aula.