El preu elevat de l’energia, un problema que llasta la competitivitat de la indústria valenciana

S’ha parlat molt de la pujada del salari mínim a 900 euros aprovada pel Govern, amb crítiques referents al fet que suposarà una càrrega en la competitivitat empresarial i que obstaculitzarà la contractació. La indústria valenciana, però, es veu afectada per un altre factor que perjudica la producció: el preu de l’energia.

L’última empresa que ha posat el problema damunt de la taula ha sigut ArcelorMittal, multinacional de l’acer amb una planta a Sagunt amb 768 treballadors, que ha anunciat retallades arreu d’Europa. ArcelorMittal ha anunciat una retallada de tres milions de tones sobre la previsió de producció per al 2019 a Europa. D’aquestes, 700.000 corresponen a Astúries, d’on prové l’acer amb què es treballa a Sagunt; per això els sindicats veuen molt probable que les retallades temporals també arriben a la planta valenciana.

Entre els motius argumentats per a les retallades hi ha l’alt cost de l’energia, ja que a Espanya és entre un 25% i un 30% més cara que en altres països com Alemanya, on no es tancarà cap planta.

Un altre sector que també ha disparat les alarmes ha sigut el de la ceràmica. Així doncs, la patronal Ascer (Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics), que concentra el 85% de les indústries del sector a Castelló, ja va avisar a la fi de l’any passat que els costos tan elevats de l’energia serien el 2019 un dels problemes principals per a ser competitius. Des d’Ascer es comparen en aquest cas amb Itàlia, un altre gran productor europeu i amb preus de l’energia més barats, mentre els empresaris valencians esperen que enguany el preu encara apuge entre un 5% i un 10% més.

Els empresaris arriben a xifrar en un 13% el pes del cost de l’energia dins del valor de les vendes, situació que afirmen que pot arribar a tindre més pes específic, fins i tot, que els costos de personal, és a dir, que la factura de l’energia serà més cara que els salaris pagats als treballadors. Davant d’aquesta situació el sector del taulell lamenta que se’ls llasta el creixement i que durant aquest exercici a penes es notarà cap arrancada econòmica.

L’autoconsum com a solució

Per a pal·liar els efectes negatius de la factura de l’energia des d’alguns sectors empresarials s’apunta a la solució de l’autoconsum: generar les empreses la seua pròpia energia per a poder així limitar-ne el cost al mínim imprescindible de producció.

És l’aposta que fan els empresaris de les comarques centrals, la Plataforma per la Reindustrialització Territorial, que aglutina les patronals de la Vall d’Albaida, del Comtat i l’Alcoià i d’Ibi. Consideren que promocionar l’autoconsum implantant energies renovables a través de dispositius fotovoltaics, de minieòlica, biomassa o mixta permetria un control dels costos energètics.

Aquests empresaris ja es van alegrar de la derogació del denominat ‘impost al sol’, que ja ha possibilitat una reducció de costos; ara reclamen una regulació específica de l’autoconsum energètic; amb això esperen reduir, a més dels costos, també la incertesa que generen les fluctuacions dels preus en els mercats energètics.

Finalment aquests empresaris apunten que aquesta regulació obri un horitzó nou en la utilització de les energies verdes i les energies renovades, i també en el creixement de les empreses del territori dedicades a aquest sector.