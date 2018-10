La manifestació del 9 d’Octubre es converteix en una històrica marxa antifeixista davant l’amenaça ultra

La manifestació vespertina de l’esquerra per a celebrar el 9 d’Octubre passarà a la història per ser la marxa antifeixista més gran que ha acollit la ciutat de València. Les agressions de l’extrema dreta de l’any passat als manifestants de la tradicional manifestació de la Comissió 9 d’Octubre i les convocades per grups d’ultradreta per rebentar la d’enguany han mobilitzat grups antifeixistes de tota la Comunitat Valenciana.

Capçalera de la manifestació de la Comissió 9 d’Octubre

L’organització ha xifrat la marxa en 15.000 persones i la forta presència policial, uns 200 policies antidisturbis de València amb suport d’agents de Madrid, així com el sistema de seguretat intern de la mateixa manifestació, conscienciat perquè no hi haguera enfrontaments i a protegir als assistents, ha evitat altercats. Voluntaris amb braçalets rojos i grocs s’han ocupat que ningú de la marxa caiguera en la provocació de grups reduïts de contramanifestants que els reptaven des de les voreres.

Manifestació de la Comissió 9 d’Octubre pels carrers del centre de València À Punt

De la seua banda, la manifestació convocada per la Coordinadora LGTB del Regne de València –nascuda del violent Grup d’Acció Valencianista (GAV) d’extrema dreta– no ha pogut reunir més de 200 persones. Les dues altres marxes muntades a través del partit Avant i l’organització de recent creació Mi Tierra –a les quals s’ha sumat España 2000– no han aconseguit reunir ni cent persones. Aquestes dues últimes marxes estaven organitzades per col·lectius liderats per imputats per les agressions del 9O de l’any passat.

Manifestació d’Avant, que ha tingut el suport d’España 2000

Grupuscles violents d’extrema dreta han intentat rebentar la manifestació durant tota la vesprada, fet que ha provocat una càrrega de la policia a les 18 hores a la plaça de Sant Agustín, d’on eixia la marxa de la Comissió 9 d’Octubre. No hi ha hagut detinguts, malgrat que els contramanifestants han llançat gas pebre que ha afectat uns quants agents i periodistes. Posteriorment i durant el recorregut han intentat enfrontar-se amb la manifestació, però no han tingut èxit.

Arribada de les columnes antifeixistes a la manifestació del 9 d’Octubre. Fonts de l’organització xifren la participció en 15.000 persones pic.twitter.com/86jnOUP3Ev — Sergi Pitarch (@sergipitarch) 9 de octubre de 2018

Fins set columnes havien organitzat els grups antifeixistes per reunir-se hui a València, primerament per a manifestar-se i, posteriorment, per a protestar per les agressions de l’any passat. “València serà la tomba del feixisme”, “Guillem Agulló, ni oblit ni perdó” o “nazis no” han sigut alguns dels lemes que s’han corejat. També hi ha hagut record per a reivindicar els drets i les llibertats del País Valencià, lema dels manifestants.

Els assistents a la manifestació han rebut consignes d’autoprotecció, com tornar a agafar el tren i els autobusos en grups grans per evitar “caceres”. També no exhibir banderes o xapes reivindicatives per no ser identificats.

Encara que Catalunya i el seu “procés” han estat molt presents en els insults que llançaven els contramanifestants, la realitat és que no s’han vist més d’una desena d’estelades. Moltes banderes d’“antifeixistes” i dels partits polítics que han assistit a la marxa: Compromís, Podem, Esquerra Unida o ERPV. També dels sindicats CCOO o Intersindical. Això sí, també per primera vegada en la història ha sigut més gran la marxa convocada pels antifeixistes que la de la mateixa Comissió 9 d’Octubre.