Carmen Montón serà la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern de Pedro Sánchez, segons han confirmat fonts socialistes a eldiario.es. L'actual consellera valenciana de Sanitat ha acceptat l'oferta del president del Govern.

El nomenament, que serà efectiu el dijous amb la presa de possessió, es produeix després que l'exconseller basc de Salut, Rafael Bengoa, haja rebutjat l'oferiment del president socialista.

La consellera valenciana ha fet efectiva la recuperació de l'hospital d'Alzira per al sector públic. Aqueix hospital és el paradigma de la privatització del PP: Eduardo Zaplana –hui empresonat– va privatitzar el centre que més tard va haver de ser rescatat. Sánchez va aprofitar que el Govern de Ximo Puig va complir amb la seua promesa (reflectida en el Pacte del Botànic del govern en coalició amb Compromís) per a protagonitzat un acte a Alzira en el qual va celebrar la recuperació de l'hospital per a la sanitat pública.

Montón va formar part de l'Executiva de Sánchez durant el seu primer mandat al capdavant del PSOE com a responsable d'Igualtat. Montón es va mantindre fidel a Sánchez quan 17 membres d'aqueixa direcció van dimitir per a forçar la seua eixida del lideratge. Entre els dimissionaris es trobava el president valencià, Ximo Puig. La relació entre la consellera i el president es va refredar llavors, tot i que Montón es va mantindre al marge durant la batalla interna en la qual Sánchez es va imposar a Susana Díaz i Patxi López.