Les Corts Valencianes encarreguen un informe per a estudiar si han de pagar triennis a la número dos del PP

El Parlament valencià està elaborant un informe per a avaluar la petició de la portaveu adjunta del PP, Eva Ortiz, que aquesta Cambra li abone els triennis que li corresponen com a funcionària en l'Ajuntament d'Oriola. La diputada popular porta en règim de serveis especials des de 2002 i reclama a les Corts Valencianes, on actualment exerceix com a representant pública, el pagament dels complements salarials per la seua condició de funcionària en el consistori de la capital de la Vega Baixa.

Des dels serveis jurídics del Parlament autonòmic tenen dubtes sobre la petició d'Ortiz, que no especifica en el seu escrit que quantia hauria de percebre pels cinc triennis. El dubte està que siga aquesta administració la que haja d'abonar el complement salarial, ja que la diputada no treballa com a funcionària en el Parlament, sinó com a diputada. "Considerar la política com a activitat de l'Administració és una bogeria", expliquen des de la Cambra a aquest diari. La portaveu adjunta, diuen les fonts consultades per eldiario.es, està en les Corts com a representant del poble valencià, no com a treballadora. Una funció per la qual percep prop de 60.000 euros nets anuals de la Càmera.

Altres funcionaris que també són polítics en el Parlament valencià cobren triennis de la seua administració d'origen. Per exemple, Carmen Martínez, vicepresidenta de la Mesa de les Corts, i Juan Córdoba, diputat de Ciutadans, eren metges abans que diputats i cobren els seus complements de la Generalitat Valenciana.