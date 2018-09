Més sancions i anonimat garantit per als denunciants de corrupció en l’Administració valenciana

La Generalitat valenciana no vol que es repetisquen els titulars sobre la corrupció de l’època del PP. El Govern tripartit va manifestar aquesta intenció dotant Transparència d’un departament propi –en la majoria de les autonomies tenen oficines, comissions o consells per a aquesta comesa– i després, a proposta del parlament autonòmic, d’una Agència Antifrau adscrita a aquest. El tercer pas ve del departament que dirigeix Manuel Alcaraz i és una llei per a la prevenció de males pràctiques en l’Administració pública, que crea la Inspecció General de Serveis i un algorisme per a previndre el frau.

L’existència de dues entitats similars ha causat algun frec entre si que de tant en tant es deixa veure. L’oposició, a més, ho aprofita per a criticar duplicitats o, com s’ha referit un diputat conservador aquest dimecres, una “ensalada” d’organismes.

La comissió de Justícia ha debatut aquest dimecres la Llei d’inspecció general de serveis, anomenada també llei de males pràctiques en l’Administració, i ha esmenat el text presentat des de la Conselleria de Transparència. Bona part de les esmenes han arribat del grup Podem, impulsor de lAgència Antifrau, que ha transaccionat amb els seus socis del Botànic.

Les esmenes de Podem obliguen la Inspecció General de Serveis a treballar juntament amb l’Agència Antifrau mitjançant l’intercanvi d’informació. Emetrà, com fan els segons, un informe anual de rendició de comptes al parlament valencià. Els morats, molt orgullosos del departament que van impulsar i que dirigeix Joan Llinares, han presentat una bateria de modificacions a la llei elaborada per Transparència que afectaran, principalment, el règim sancionador i a la protecció del denunciant.

Una altra esmena presentada per Podem i transaccionada per tots els grups estableix la protecció del denunciant seguint el mateix criteri que la normativa de l’Agència. El departament que dirigeix Joan Llinares va enviar un informe a les Corts alertant de la desprotecció que implicaven alguns dels articles elaborats des del departament de Transparència i el parlament valencià ha decidit modificar-los. Fins a abril, Antifrau ha hagut de protegir huit persones per les seues denúncies.

En concret, el departament de Llinares el preocupava que la Inspecció poguera donar a conéixer la identitat de la persona en cas que haguera de defensar-se en un procediment judicial, i posar així el denunciant en la tessitura de donar el seu nom o retirar la denúncia. Aquest aspecte queda eliminat amb l’esmena dels grups del Botànic. A més, es considerarà denunciant qualsevol persona física o jurídica.

Una altra de les esmenes dels morats que s’ha acceptat afecta el règim sancionador. Des de Podem defensen que aquest hauria de ser similar al d’Antifrau, per la qual cosa van presentar una esmena per a eliminar alguns punts de la llei de males pràctiques de l’Administració. Les sancions previstes per Transparència van des d’una advertència o una multa de 300 euros per a infraccions lleus –com no facilitar documentació– fins a sancions de 30.000 per infraccions molt greus com la reiteració de dues infraccions greus, les denúncies falses o l’incompliment de les mesures de protecció al denunciant. Aprovada l’esmena dels morats, les multes augmenten considerablement, fins un màxim de 400.000 euros en casos molt greus que afecten el denunciant.

La llei dóna origen i forma a SATAN, un algorisme elaborat entre Transparència i Hervé Falciani per a detectar casos de frau en l’administració pública, encreuant dades entre departaments. El Sistema d’Alertes Primerenques Anticorrupció (SATAN per la sigla en castellà) detectarà preventivament casos de fraccionament de contractes, conflictes d’interessos de polítics i funcionaris i empreses pantalla en els concursos públics, en creuant dades entre el Registre Mercantil i el Registre de la Propietat.