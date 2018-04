El PSPV creu que no es pot assenyalar a ningú que haja actuat malament respecte al seu finançament electoral

El portaveu dels socialistes valencians, Manolo Mata, considera que, vista la interlocutòria que decreta l'arxiu de la investigació del seu finançament a València, no es pot assenyalar a ningú en concret. "No ens tremolarà el pols amb qui cometa irregularitats", ha advertit, encara que dubta que existisquen.

Els socialistes s'escuden que la interlocutòria està arxivada en el que afecta a València i li passen la pilota als ministeris i a l'Ajuntament de Gandia. Vist el text -"fins que no vam veure el document judicial no sabíem de què estàvem parlant", ha comentat- Mata ha assenyalat que la jutgessa indica que "no hi ha trama, no hi ha finançament il·legal i no hi ha diner negre".

La investigació judicial va començar en 2016 després que l'actual president del PP a Alacant, José Císcar, aportara documentació a la Brigada de Blanqueig de Capitals, que el portaveu del PSPV veu de dubtosa fiabilitat. El portaveu socialista insinua que tant el popular com el president de l'empresa en el focus de les presumptes irregularitats, Alberto Gomar, podrien haver manipulat la comptabilitat abans de lliurar-la. "Per què he de creure que la van lliurar impol·luta?" s'ha preguntat Mata. El socialista considera a més que Císcar ha de donar explicacions per excloure de la denúncia als clients del PP d'aquesta empresa. "Açò no és un tema d'un bon ciutadà que presenta documentació a la Policia. És un 'mangante', algú manipula tot açò i li'l dóna a un jutjat", ha asseverat.

El també síndic en les Corts, com han afegit després Ana Barceló i José Muñoz, ha explicat que la comptabilitat que indica la jutgessa coincideix amb la qual tenen ells i l'Agència Tributària. Barceló ha avançat que, com indica la interlocutòria, segons el que han pogut comprovar, en 2007 i 2008 existeixen factures amb Crespo Gomar per un valor de prop de 400.000 euros. En concret, Barceló ha citat dues factures entre febrer i abril de 2007, per un import de 79.000 euros i diverses en 2008, per 325.000 euros. Ambdues estan assenyalades en el document.

La jutgessa fa referència en la interlocutòria "al que consta en la nostra pròpia comptabilitat, que està fiscalitzada pel Tribunal de Comptes en 2007", ha agregat Barceló, qui ha insistit que "no existeix cap objecció", ni per aquest tribunal ni pel Síndic de Comptes. No obstant, ha considerat que les acusacions són "tan greus" que adonaran de tot.

Respecte al paper de la constructora Blauverd, que apareix en el relat inicial de la jutgessa, en el qual indica que hauria abonat factures per import de 60.000 euros, 69.000 euros i 29.000 euros. "Ja sabem què investigar. La magistrada diu que una empresa va pagar 129.000 euros al PSPV. Jo vull veure aqueixa factura. I si la va pagar, vull saber per què", ha insistit el socialista.

No obstant, el PSPV seguirà amb la comissió de recerca interna i assegura que, d'haver-hi responsabilitats polítiques, s'assumiran.