La ministra d'Hisenda promet a Ximo Puig 450 milions del finançament pendent "aquest trimestre"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, finalitza la seua trobada amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, amb el compromís del Govern d'alleujar els comptes de la Generalitat i enviar 450 milions "aquest trimestre".

Puig s'ha reunit aquest dilluns amb la responsable del ministeri per a buscar una solució conjunta a la difícil situació de les arques públiques de la Generalitat. El retard en els pagaments que ha de fer el Govern en funcions han provocat que els dirigents autonòmics es plantegen fer retallades sobre el pressupost aprovat per a 2019. L'Estat deu a la Generalitat valenciana, entre altres qüestions, 450 milions d'euros de lliuraments a compte i 280 milions de la part autonòmica de l'IVA de desembre de 2017.

D'aquest deute, el president ha obtingut el compromís que almenys s'abonarà la primera part, corresponent als anomenats lliuraments a compte, "aquest trimestre". Segons els càlculs que ha anat facilitant el Consell, amb aquests 450 milions es podria evitar la paralització de la despesa fins a final d'any. No obstant això, Hisenda continua buscant la fórmula per poder autoritzar les transferències, ja que, segons defensa el Govern, no es poden realitzar mentre l'Executiu es trobe en funcions. "El fonamental és que arribaran els diners en temps per a la nostra tresoreria, això és suficient", considera el president.

A més de la promesa dels lliuraments a compte, Hisenda s'ha compromés a transferir abans del 9 d'octubre els 250 milions del Fons de Liquiditat Autonòmic, l'anomenat FLA per les seues sigles, un préstec de l'Estat a les autonomies que és la seua bambolla d'oxigen durant els últims anys. Encara que l'arribada d'aquests fons amb caràcter extraordinari ja estava anunciada, el president ix amb un període en el calendari per a comptar amb els ingressos. La ministra, sosté el cap del Consell, garanteix la Tresoreria de la Generalitat i que el Govern valencià "complirà amb els seus compromisos en 2019".