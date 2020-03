Una marea violeta presa el centre de València i reclama “feminisme per a canviar el món”

Milers de manifestants han acudit el diumenge 8 de març a la ‘Marxa Mundial de les Dones’ que se celebra a València des de les 18.00 hores amb motiu del Dia Internacional de la Dona.

La marxa, convocada per l’Assemblea Feminista i per la Coordinadora Feminista amb el lema ‘Feminisme per a canviar el món’, ha arrancat des del carrer Xàtiva, a l’altura de l’estació del Nord, amb quasi una hora de retard a causa de la gran quantitat de persones que ha congregat.

"Se va a acabar, se va a acabar, la justicia patriarcal", cantan decenas de manifestantes en la marcha del #8M2020 de València pic.twitter.com/Ycnkk2BM9F — eldiariocv.es (@eldiariocv) March 8, 2020

Entre la marea violeta que recorre el centre de la ciutat s’han vist pancartes en solidaritat amb les feministes llatinoamericanes que reclamen un avortament lliure i segur, unes altres pels drets de totes les treballadores amb atenció especial a les precàries condicions laborals de les empleades domèstiques.

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, en el centre de la pancarta

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, primera dona que va aconseguir la direcció de la institució al març del 2018, ha sigut una de les figures destaques que ha encapçalat una de les pancartes en suport del moviment feminista.

Una de les cançons que s’han deixat sentir durant la marxa feminista ha sigut ‘El violador eres tú’, la cançó creada a Xile, convertida en himne i estesa arreu del món. Unes altres de les manifestants han anat acompanyades amb col·lectius musicals tocant el tema antifeixista ‘Bella Ciao’.

La manifestació ha tingut uns quants blocs de diferents espectres. Per exemple, en el bloc comunista s’han entonat càntics com "cap empresària salva una dona precària".

En l’estudiantil, "el meu cos, la meua roba, la meua manera de pensar no s’agenolla davant el sistema patriarcal".

Una de les pancartes per a reivindicar el feminisme islàmic

Un altre càntic que s’ha sentit ha sigut "molesta més una dona alliberada que mil d’assassinades". Quant a pancartes, s’han vist lemes com "és trist que hàgem de continuar protestant per aquesta merda” i uns altres que han reivindicat el feminisme islàmic com “em tape els cabells, no el cervell”.