El alcalde de Zamora declara este miércoles ante el juez tras denunciarle Ciudadanos por instar a "parar a los fachas" en la jornada de reflexión

El alcalde de la capital zamorana, Francisco Guarido, de Izquierda Unida, declarará este miércoles ante los tribunales en calidad de imputado por un presunto delito de propaganda electoral tras una denuncia efectuada por el abogado de Ciudadanos Zamora relativa a unas declaraciones realizadas por el regidor el 9 de noviembre, en plena jornada de reflexión previa a las elecciones generales.

El representante legal de Ciudadanos Zamora, Alfonso Martín Carretero, denunció ante la Junta Electoral Provincial unas declaraciones realizadas por Guarido en su perfil de Facebook con motivo de la recreación de la Batalla de Stalingrado en la capital zamorana.

En ese texto, el alcalde, haciendo una analogía entre la Segunda Guerra Mundial y la cita electoral, defendía la necesidad de "no volver a repetir la historia, no volver a dar alas al fascismo y no tropezar en la misma piedra otra vez". A ello añadía que, en la actualidad, deben ser los ciudadanos quienes "con su voto, paren la intolerancia, el autoritarismo y la xenofobia; o sea parar a los fachas".

La denuncia de Ciudadanos, ha interpretado que el alcalde "ha pedido claramente el voto a favor de un partido comunista" y además "ha aludido a los partidos que no concuerdan con su ideología como partidos fachas". La formación, en virtud de la Ley Electoral y de un presunto delito de propaganda electoral, ha pedido para Guarido que se aplique la pena de prisión de tres meses a un año o la multa de seis a veinticuatro meses.

Francisco Guarido, por su parte, ha calificado esta denuncia de "esperpéntica y delirante" y ha pedido al presidente de la gestora de Ciudadanos y de la Diputación Provincial de Zamora, Francisco José Requejo, que la retire, un extremo que no ha ocurrido a 24 horas de la vista. El alcalde, por último, ha asegurado que esta denuncia "hace el juego a la ultraderecha de Vox y desacredita a Ciudadanos Zamora ante toda España".