Pedro Sánchez coloca a la ministra leonesa Margarita Robles en las listas de Ávila

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Ávila por el Partido Socialista será una mujer y ministra. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, finalmente se ha decantado por la titular de la cartera de Defensa, la leonesa Margarita Robles, y queda descartada así la posibilidad que se había barajado también, la de que otro ministro, el del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pudiera ser el candidato socialista por esta provincia.

Una vez que en el caso de León, provincia en la que también se barajó la presencia de Robles, se haya determinado que será el secretario federal de Cultura Ibán García del Blanco el candidato, Sánchez coloca en Ávila a uno de sus miembros de gabinete durante estos últimos meses, con la esperanza de lograr el tirón necesario para volver al Palacio de La Moncloa.

La margarita la deshojó finalmente el secretario provincial del PSOE en Ávila, Jesús Caro, en el inicio de un acto de precampaña que se ha celebrado este martes en la capital de esa provincia, en el que ha participado el secretario general del PSOE, Pedro Sáncez. Caro iniciaba la ronda de discursos dando la “bienvenida” a Robles, sin aportar más datos, aunque que queda ya certificada cuál es la apuesta del PSOE en Ávila de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Pedro Sánchez, que ha cerrado el acto no ha hecho referencia a esta candidatura en un discurso marcado por las cuestiones sociales y, fundamentalmente, por el feminismo y las políticas de igualdad. De hecho, el atril desde donde se han pronunciado los discursos en este acto que servía para arropar a la candidata a la Alcaldía, Yolanda Vázquez, ha habido referencia al próximo viernes, Día Internacional de la Mujer, con un rútulo en el que se podía leer 8M junto a las siglas del PSOE.

“El PSOE es un partido feminista”, ha señalado Sánchez. “Si no hay feminismo, no hay democracia. Por eso somos feministas”. En este sentido, ha criticado la postura sobre esta cuestión, tanto de Partido Popular como de Ciudadanos. El presidente del Gobierno ha lamentado que no haya habido durante los nueve meses de mandato el apoyo de estas dos formaciones políticas para aprobar varias leyes de carácter social. En este sentido, se ha referido a cuestiones como los permisos de maternidad y paternidad o las medidas para controlar los precios del alquiler de viviendas.

Además, ha avanzado que lo primero que hará si puede gobernar de nuevo tras el 28 de abril será aprobar unos “presupuestos generales sociales después de siete años de injusticia social”, en referencia al periodo de gobierno anterior, liderado por Mariano Rajoy. “En nueve meses hemos hecho más por la justicia social que el PP en siete años”.

Cuencas mineras

Pedro Sánchez también ha asegurado que el PSOE es un “partido ecologista”, que apoya las causas que favorecen políticas de conservación del medio ambiente, algo que ha traído polémica en Castilla y León por las medidas planteadas para el sector de la automoción, pero también por el cierre de la minería del carbón. No obstante, Sánchez ha comprometido ante el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, que la transición en las cuencas mineras será “justa”. “Vamos a volcar recursos económicos para hacer crear oportunidades”.

Sánchez da inicio en Ávila a una ‘minigira’ por Castilla y León. Este próximo sábado estará en Valladolid y el próximo martes celebrará otro acto de precampaña en León.