El polémico lavado de uniformes y EPI: un "error" de la Junta de Castilla y León y diferentes protocolos para técnicos de Ambuibérica y sanitarios del Sacyl

Cuando un trabajador de Emergencias está en contacto con un posible enfermo de COVID-19, ¿quién debe hacerse cargo del lavado de ropa? Muchos técnicos de ambulancia se llevan el uniforme a casa y lo lavan en una lavadora normal. Los sindicatos advierten que este protocolo es, además, diferente para los técnicos de ambulancias y los sanitarios de Sacyl con los que trabajan.

Todo comenzó con un plan de contingencia que difundió la gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León. Horas después Ambuibérica -principal empresa que se encarga del transporte sanitario- envía el mismo protocolo a sus trabajadores, salvo porque falta un punto de entre las medidas de prevención de la diseminación por contacto de COVID-19: 'Enviar el uniforme a lavandería tras su uso'. Solo se da cuenta del cambio el comité de empresa de Ambuibérica Zamora, que alerta al resto de sindicatos.

El comité de empresa de Zamora acudió a Inspección de Trabajo para denunciar que Ambuibérica había "falseado o modificado" el plan de contingencia de Emergencias. "La empresa ha falseado, modificado u omitido el punto 'enviar el uniforme a lavandería tras su uso'", relata la denuncia a Inspección, a la que ha tenido acceso eldiario.es.

"Desconocemos el motivo por el que la empresa ha modificado dicho protocolo oficial de emergencias sanitarias y ha suprimido de forma intencionada dicha recomendación, con el perjuicio que esta eliminación puede suponer a los trabajadores", asegura el comité de empresa en su denuncia, que recuerda el perjuicio que puede suponer para los trabajadores y sus familiares, "lo que agrava el riesgo de propagación del virus".

El comité considera que se está infringiendo "gravemente" la ley y pide a Inspección de Trabajo su "intervención inmediata y máxima contundencia" dado el "grave riesgo" de los trabajadores del transporte sanitario, que están en contacto directo con casos de coronavirus luego confirmados.

Un "error" de la Junta

UGT contacta con la Consejería de Sanidad para pedir explicaciones. "Nos dijo que se trataba de un lapsus, que habían mandado el documento con ese punto por error", relatan fuentes del sindicato. Sin embargo, después se ha descubierto que el protocolo omitía este punto para los trabajadores de Ambuibérica e incluía la limpieza externa para médicos y enfermeros de Sacyl. "Nosotros somos la cara oculta del Sacyl, no se nos ha tenido en cuenta", afean estas mismas fuentes.

Preguntada por este asunto, la Consejería de Sanidad señala que se trató de un "error" en el envío de los correos con las instrucciones. "Eso pudo crear confusión en su momento, pero todo el personal sabe ya que la instrucción correcta es la que dice que los trabajadores de Sacyl enviarán sus uniformes usados a la lavandería asignada, mientras que para el personal de la empresa de transporte será ella la que determine el circuito de limpieza de los uniformes". ¿Por qué esta diferencia de trato? Porque el medico y el enfermero son personal de Sacyl y el técnico es personal de la empresa, defiende.

"Como se ha explicado en numerosas ocasiones, incluso al presidente del Comité de Empresa por teléfono, la Gerencia de Emergencias reconoció que se trató de un error por una modificación y que la empresa, en ningún caso, ha modificado ningún documento público", afirma Ambuibérica.

Acuden al Juzgado

Son varias las provincias que han acudido al Juzgado para pedir medidas cautelarísimas sobre Ambuibérica. CGT ha acudido al Juzgado de lo Social de Zamora porque la ropa "se debe llevar, si no presenta manchas visibles, al domicilio de los trabajadores a lavar y desinfectar". "Pese a lo que viene en el protocolo -enfangado y complicado-, en ningún momento se ha dicho a los trabajadores dónde están los contenedores donde deben depositar la ropa para lavarla, cuándo se recoge la ropa y cuándo la devuelven", critica CGT en el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es

UGT ha denunciado que el 25% de la plantilla de ambulancias ha superado o tiene COVID-19 y lo atribuye a que los equipos de protección individual que proporcionó la empresa adjudicataria, EMERSAN, fueron "escasos" y se tuvieron que reutilizar "muchas veces".

El protocolo establece que el trabajador "deberá informar a la empresa para que proceda a la desinfección del vestuario, debiendo depositar el vestuario laboral en los contenedores habilitados, que deberá ir en una bolsa cerrada de manera adecuada y evitar mezclar prendas con las de otros trabajadores". Pero no se estipula cómo, dónde ni cuándo.

Algunos jueces ya han resuelto a favor de los trabajadores, como en Valladolid, Segovia, León, Burgos, Zamora y Salamanca -informan fuentes sindicales-, que han atendido a las reclamaciones sindicales y han requerido a Ambuibérica que se responsabilice del lavado, descontaminación y destrucción de la ropa si es necesario. Se han tomado estas medidas cautelarísimas sin audiencia de la compañía ante la urgencia de este asunto y garantizar los derechos de los trabajadores durante la epidemia. En el caso de Segovia, la empresa ha recurrido ante el propio Juzgado, según fuentes judiciales.

"Realmente concurre una situación de urgencia y necesidad en tanto el mantenimiento en el tiempo la necesidad de los trabajadores de movimiento de la empresa de llevar a su domicilio particular la ropa de trabajo utilizada en el traslado de personas que puedan estar contagiadas con el Covid 19, no hará sino incrementar el riesgo de contagio tanto de trabajadores afectados como de sus familias y pacientes trasladados que puedan no estar aún contagiados", señalaba el juez de lo Social de Valladolid.

Ambuibérica se remite a un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que sí incluye en el protocolo de Emergencias que la ropa sea desinfectada en una lavandería. Este auto, al que ha tenido acceso eldiario.es y que estima parcialmente las demandas de UGT León, requiere a las empresas del grupo que procedan a la limpieza de los equipos que sean "reutilizables" de los trabajadores "con contacto directo con personas sintomáticas trasladadas" o que hayan estado "implicados en situaciones en las que no se puede evitar un contacto estrecho".

Este concepto de EPI incluye la ropa de trabajo, "que deberá ser depositada en un contender o depósito estanco en la base o centro correspondiente para su posterior recogida y limpieza, sin que, en ningún caso de los indicados, los trabajadores deban o puedan realizar dicha limpieza y desinfección en su domicilio". La empresa asegura que este protocolo se está ejecutando en provincias como Zamora.

"No es poner una simple lavadora"

Los sindicatos aseguran que, en las provincias en las que la compañía ya se hace responsable de la limpieza, no se está realizando correctamente. "No es poner una simple lavadora. Han comprado lavadoras y las pone el personal, pero tienen que contar con una mínima formación en riesgos biológicos, y eso nos consta que no pasa", afirman fuentes de UGT.

Comisiones Obreras, por su parte, asegura que las lavadoras de cada base son diferentes, "unas son mejores y otras, peores". "En muchas bases las máquinas no cumplen", critica el sindicato, que también alerta de que, por los menos en Burgos, la ropa se está devolviendo húmeda. "La ropa no está marcada, coges del montón de ropa. Entregas tu ropa y luego coges otra, y los trabajadores se quejan de que no está seca e incluso que huele a moho, lo que podría afectar a su salud", advierten estas fuentes de CCOO, que abogan por la utilización de lavadoras de ozono, que son más seguras para la desinfección de la ropa.

Ambuibérica defiende que en Zamora actualmente se está realizando con una lavandería "en función del protocolo de la empresa".