Estas son las comisiones que te cobra tu banco cada año por tener cuenta

Los principales bancos del estado español cobran un monto en comisiones por tenencia de una cuenta que en algunos casos no es nada desdeñable e incluso podría decirse que es poco rentable para el cliente, según un estudio de la plataforma de información financiera Mejor Banco.

Los bancos exigen cada vez más vinculación a sus clientes para poder esquivar las comisiones en sus cuentas

Para realizarlo, sus responsables han recabado información de las cuentas más contratadas en las principales entidades financieras del país, obteniendo como resultado montos que en varios bancos se aproximan a los 300 euros anuales, sumando comisiones de mantenimiento y de tenencia de tarjeta.

En algunos casos, en los que se paga un tanto por cada apunte (operación) que se realiza, el coste total en comisiones puede subir 100 euros más, poniendo así en duda el mantenimiento de la cuenta como una operación rentable para el cliente.

No obstante, el estudio aclara que muchas de estas comisiones, si no todas, se pueden anular si se vincula la cuenta a la contratación de otros servicios como domiciliación de nóminas, uso de tarjetas de crédito para comprar o bien contratación de seguros de hogar, planes de pensiones, hipotecas, préstamos, etc.

Otra alternativa es la contratación de una cuenta directamente online desde la página web del banco, cosa que casi todas las entidades permiten y que nos libra directamente de las comisiones por cuenta, si bien no nos libra de la comisión de mantenimiento de tarjeta si solicitamos una.

"De media", cuenta el CEO de Mejor Banco, Josep García, "podemos generar un ahorro de 150 euros pasándonos a las cuentas online del mismo banco, que reinvertidos a un plazo de 20 años en un fondo indexado más o menos conservador, pueden generar un beneficio de casi 6.000 euros al cabo de esos 20 años si consideramos un interés anual constante del 6% durante dicho periodo".

"Por otro lado", prosigue García, "el ahorro en comisiones durante dicho periodo, si asumiéramos que estas comisiones van a seguir constantes durante 20 años, sería de 3.000 euros". Para ello solo bastaría con pasarse a una cuenta online.

Los que más cobran en comisiones de mantenimiento y tarjetas

Si tenemos en cuenta las comisiones de mantenimiento y tarjetas, la menos rentable es la cuenta corriente clásica de Caixabank, que entre mantenimiento y tarjetas, nos cobra 290 euros anuales en comisiones. Además, para colmo de males, la entidad no informa de cómo anular las mismas, lo que hace pensar que no hay alternativas.

Le sigue la cuenta One del banco de Santander, que cobra 240 euros, si bien no cobra por tenencia de tarjeta y las comisiones se pueden eliminar domiciliando la nómina o recibos y efectuando pagos con la tarjeta.

Por su parte, BBVA cobra 100 euros en comisiones de mantenimiento, que se convierten en 135 si pedimos una tarjeta de débito y en 143 si la pedimos de crédito. Un sistema similar emplean Bankinter, Cajamar, Liberbank, Ibercaja y Kutxabank.

Por otro lado, BBVA aplica también el sistema de cobrar por los apuntes (operaciones), que según los que hagamos cada mes, puede subirnos el monto de comisiones anuales hasta 100 euros más. El mismo sistema utilizan Ibercaja, Liberbank y Bankia.

Los que más cobran por comisiones operativas

De nuevo Caixabank destaca en comisiones operativas cobrando 2 euros por cada transferencia realizada desde la oficina, al igual que Sabadell, aunque Ibercaja es quien más cobra: 3,5 euros por ir a la oficina a realizar una transferencia.

"Sorprende ver que con la cuenta de Ibercaja tendrás una comisión de 2,62 euros por las transferencias que hagas tú mismo desde su banca en línea, algo que llama la atención, ya que el resto de bancos no cobra por esto", explica Josep García. En cuanto a ingreso de cheques, Ibercaja cobra de 3 a 20 euros para realizar la operación, mientras que la media de comisiones es de 0 euros a 0,30 euros. "

Finalmente, por quedarnos con un saldo negativo tendremos que pagar una comisión. De media los bancos cobran un mínimo de 14 euros. A esto habrá que sumarle un interés sobre el saldo negativo; cada entidad marca el TAE basándonos en el interés legal del dinero, pero por ley este no podrá ser superior a 2,5 veces este interés legal del dinero.

Ahora bien, lo más curioso es lo que nos cobran por "comunicarnos" el descubierto. Esta comisión no es pequeña: de media te supondrá 35 euros mientras que en la cuenta One del Santander sube a 49 euros. Kutxabank, por otro lado, es la única entidad de las analizadas que no cobra por esto.

En el futuro: ¿habrá que pagar por cuentas online?

Begoña Vicente, experta en nuevas formas bancarias, explica que con los costes de las comisiones amortizamos la inversión en estructura de la banca física: "si requieres poder ir a la oficina y hablar con tu gestor, precisas cuenta física, pero está tiene condiciones, porque soporta gastos de estructura de red comercial: oficinas, personal, tecnología, maquinaria diversa, bases de datos, personal de seguridad, etc".

En banca online no hay estos costes, y por el momento no los va a haber, pero Vicente cuestiona la validez a largo plazo del estudio de Mejor Banco porque "el tema de no pagar comisiones en las cuentas online va a durar poco, porque el mantenimiento de redes es caro".

"A la larga, a poco que tú le tengas que pedir algo más a tu entidad bancaria vas a tener que pagar comisiones, en modelo como el de los vuelos low cost", explica la experta. "De hecho, los neobancos funcionan como una suscripción a spotify, con cuotas por paquetes de operaciones cerrados: pagas comisión fija como si fuera una tarifa de suscripción".

Begoña Vicente termina recordando que después de que la Unión Europea amenazara con multar a España por el incumplimiento de la directiva contra la exclusión bancaria en 2019, el Gobierno aprobó un Decreto ley con el que se garantiza que cualquier banco ofrezca una cuenta para colectivos vulnerables gratuita, y se marcan 3 euros mensuales máximos de comisión para el resto al abrir una de estas cuentas básicas. "Eso sí, no tendrás que tener una cuenta corriente con ningún otro banco para poder acceder a esta", apostilla Vicente.

