Juncker promete a Sánchez desbloquear los millones de euros destinados a Marruecos para frenar las llegadas de migrantes a España

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha hablado por teléfono este miércoles con Pedro Sánchez, y le ha asegurado que el Ejecutivo comunitario mantiene todos sus compromisos de apoyo a España y Marruecos para la gestión de la inmigración, han informado fuentes de la Moncloa.

Los medidas mencionadas por el mandatario europeo en su carta al presidente español se refiere a un programa financiado con 55 millones destinado aumentar el control fronterizo en Marruecos y Túnez. Sobre la petición de Sánchez de "ayuda de emergencia" destinada a la Guardia Civil en el marco del Fondo de Asilo, Juncker afirma en su carta que "está siendo evaluada con carácter prioritario".

"He confirmado a Pedro Sánchez teléfono que España y Marruecos pueden estar seguros del apoyo total de la Comisión Europea en la respuesta efectiva a la creciente presión migratoria a lo largo de la ruta mediterránea occidental", ha afirmado el presidente del Consejo Europeo a través de Twitter. Bruselas se reafirma así en los compromisos que adoptó con el Gobierno anterior y también en las decisiones que alcanzadas en el Consejo Europeo de junio, el primero en el que participó Sánchez.

En una misiva enviada por el presidente del Consejo Europeo a Sánchez, Juncker se centra en explicar la financiación que la Unión Europea ha destinado a las labores de control fronterizo marroquí y recuerda a Sánchez el último acuerdo comunitario, alcanzado el pasado 6 de julio, por el Comité Operativo del Fondo Fiduciario de Emergencia para África aprobó un "programa de gestión de fronteras por un importe de 55 millones de euros" destinado a Túnez y Marruecos para "equipar a ambos países con el material y conocimientos técnicos apropiados en consonancia con la prioridad que han determinado".

En este sentido, el presidente del Consejo Europeo detalla a Sánchez que "aproximadamente la mitad" de la dotación de 55 millones "financiará los materiales que se indican adjuntos a su carta", en referencia al documento enviado a Juncker por el mandatario español, en el que describía un listado de equipamento que Marruecos había solicitado al Ejecutivo de España para reforzar su labor de control fronterizo, en unos momentos en los que la comunidad migrante en Marruecos aseguraban que las autoridades alauíes les estaban "dejando pasar" y lanzarse al Estrecho rumbo a las costas andaluzas.

"La Comisión está haciendo cuanto esté en su mano para acelerar la ejecución de este programa", continúa el presidente del Consejo Europeo.

Uno de los puntos del acuerdo alcanzado por el último Consejo de la Unión Europea aludía al aumento de las llegadas por la ruta del Mediterráneo occidental y, por ello, a un compromiso de apoyar medios financieros y de otra índole las iniciativas que emprendan los Estados miembros, especialmente España, y los países de origen y tránsito, fundamentalmente Marruecos, para frenar las migraciones ilegales.

