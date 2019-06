Salvamento Marítimo no ha buscado a los 22 desaparecidos del último naufragio porque "sucedió en zona marroquí"

Salvamento Marítimo no ha buscado a las 22 personas desaparecidas en las aguas fronterizas entre España y Marruecos porque los supervivientes fueron localizados en "zona de Salvamento y Rescate (SAR) marroquí". "Hemos ofrecido nuestro apoyo a las autoridades de Marruecos pero no lo han requerido", han afirmado fuentes de la institución dependiente de Fomento a eldiario.es. El mando único operativo, un guardia civil que coordina todas las actuaciones relacionadas con la inmigración irregular en el Estrecho, no movilizó ninguna embarcación de la institución de rescate desde la alerta recibida el pasado martes.

El ferry que cubre la línea marítima que une Motril con Alhucemas y Nador localizó este miércoles en el mar de Alborán una embarcación con 27 supervivientes a una distancia de 22 millas del Cabo Tres Forcas (zona SAR marroquí), entre los que se encontraban 24 hombres, dos mujeres y una niña de once años. Según advertía Caminando Fronteras desde el día anterior, la patera estaba ocupada por un total de 49 migrantes. 22 personas han desaparecido.

Los 27 supervivientes, que han sido trasladados a Andalucía, han asegurado que sus compañeros fallecieron durante la travesía, tras lo que lanzaron sus cadáveres al mar. En otras ocasiones, ante el conocimiento de personas desaparecidas o fallecidas en el Mediterráneo, Salvamento Marítimo ha mantenido la búsqueda con posterioridad con el objetivo de localizar a posibles desaparecidos o los cuerpos sin vida de estos.

En este caso, como el suceso ha ocurrido en zona de rescate de responsabilidad marroquí, la institución de salvamento afirma que "ha ofrecido su colaboración a Marruecos, pero no ha activado ninguno de sus recursos ante la falta de respuesta. No obstante, las mismas fuentes no han explicado por qué una Salvamar española sí fue movilizada para recoger a los 27 supervivientes localizados este miércoles por el buque "Vronskiy" a 11 millas del Cabo Tres Forcas, cuando ya habían desaparecido 22 ocupantes.

‼️TRAGEDIA‼ Este es el vídeo 🎥 de la última tragedia en el Mar de Alborán donde 22 personas han desaparecido tras el naufragio de una patera con 50 personas. ⚠ Las imágenes muestran el momento del rescate por el Ferry Vronskiy.🚨 #DiaMundialdelRefugiado@HelenaMalenopic.twitter.com/yy6bdCBJbf — Sergio Rodrigo (@SRodrigoruiz) 20 de junio de 2019

Cuando todavía no había sido localizada la barca en peligro, Salvamento Marítimo tampoco movilizó ninguna de sus embarcaciones para rastrear la zona. Solo sobrevolaron las aguas fronterizas dos aviones que no pertenecen a la institución dependiente de Fomento.

Desde la ONG Camninado Fronteras llamaron a los servicios de rescate españoles y marroquíes durante la tarde de este martes. Un avión de Frontex y otro del Ejército del Aire rastrearon la zona, afirman desde Salvamento Marítimo. Caminado Fronteras asegura que solo sobrevolaron el área coincidente con las aguas jurisdiccionales españolas.

La institución dependiente de Fomento confirma a eldiario.es que no activó ninguna embarcación porque "Marruecos no lo requirió". La ONG Caminando Fronteras lleva años cuestionando la coordinación en las labores de rescate de pateras en riesgo llevada a cabo entre las autoridades españolas y marroquíes.

"Al final solo nos movilizan cuando ya hay 22 muertos"

"Cuando hay una alerta ya no se llama a Salvamento Marítimo sino a Marruecos. Si está operativa, se llama a Salvamento", explica a eldiario.es Ismael Furio, presidente del Comité de Empresa de CGT en Salvamento Marítimo, el sindicato mayoritario de la institución. "En este caso, activaron dos aviones de instituciones militares que solo cubren la zona española, en nuestro caso podemos rastrear un área más amplia porque la zona SAR se solapa en Marruecos", asegura el trabajador de Salvamento. "Al final un ferry encuentra la patera y solo nos avisan para recogerlos, cuando ya hay 22 muertos".

El Ministerio del Interior español lleva meses dando pasos encaminados a aumentar el número de rescates llevados a cabo por Marruecos, y disminuir así la actividad de Salvamento Marítimo en la localización de pateras. El objetivo es frenar las llegadas de migrantes a España. En agosto del año pasado, el Gobierno creó la figura de un mando único operativo, un general de la Guardia Civil, para coordinar las actuaciones frente a la inmigración irregular en la zona del estrecho de Gibraltar. Con ello, las labores de Salvamento Marítimo están supeditadas a sus decisiones.

Según denuncia Caminando Fronteras, este esfuerzo se traduce en pérdidas de vidas humanas: "Si hubiese habido una mayor coordinación, estas personas podrían haber sobrevivido", aseguró este miércoles su fundadora, Helena Maleno. "Si ayer estas personas hubiesen sido de origen europeo, el avión hubiese apoyado la búsqueda aunque fuese en zona marroquí y si el avión lo hubiese apoyado, seguramente no hubiesen muerto", ha criticado la activista.