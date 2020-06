El Tribunal de Derechos Humanos avala las campañas de BDS de boicot a Israel

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha dictaminado este jueves que la condena en Francia de activistas que apoyaban el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) fue una violación de su libertad de expresión, y ha ordenado al Gobierno francés a pagar daños y perjuicios por valor de 27.380 euros a cada uno de los 11 condenados en Francia –101.000 euros–.

"Este importante fallo judicial es una victoria decisiva para la libertad de expresión, para los defensores de los derechos humanos y para el movimiento BDS por la libertad, la justicia y la igualdad palestinas", ha afirmado Rita Ahmad, del movimiento BDS pro palestino.

"This momentous court ruling is a decisive victory for freedom of expression, for human rights defenders, and for the BDS movement for Palestinian freedom, justice and equality," #BDS activist Rita Ahmad said. https://t.co/ReUNUAjP25 via @BDSmovement