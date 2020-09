El bulo de los 100.000 inmigrantes que no han cotizado y reciben pensiones: era falso en 2016 y lo sigue siendo ahora

Las ayudas sociales conforman una de las principales bazas de los desinformadores para atacar a la población migrante en España con el argumento falso de que reciben la mayoría de estas. Desde las ayudas al alquiler hasta el ingreso mínimo vital. Esta semana, han sido las pensiones. Se está volviendo a difundir en redes sociales una imagen que afirma que "cien mil inmigrantes cobran pensiones no contributivas".

Es un bulo que lleva difundiéndose desde 2016 y que vuelve cada año haciéndose pasar por real y actual. Sin embargo, los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) desmienten esta afirmación: el número de beneficiarios extranjeros que recibieron una pensión no contributiva en 2019 (por jubilación o invalidez) fue de 30.145 (el 6,7% de las pensiones no contributivas concedidas). Tampoco era cierta en años anteriores. Os lo contamos:

No han recibido pensión "más de 100.00 inmigrantes que jamás cotizaron"

En la imagen que se está difundiendo se afirma que "cien mil inmigrantes cobran pensiones no contributivas". También se ha difundido un mensaje que dice que "pagamos pensiones a más de 100.000 inmigrantes que jamás cotizaron nada". Esta afirmación se lleva difundiendo desde al menos 2016, con publicaciones como la de la web Rambla Libre. Era un bulo entonces y también lo es ahora.

Las pensiones no contributivas son aquellas que aseguran a todos los ciudadanos en situación de jubilación o invalidez y en estado de necesidad, una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios; aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

El contenido de Rambla Libre fue publicado en noviembre de 2016. Sin embargo, como se puede ver en los últimos datos del Imserso que había disponibles cuando Rambla Libre difundió ese contenido, 18.072 personas extranjeras recibieron pensiones no contributivas en 2015, según figura en el informe del Perfil del Pensionista.

Tampoco en 2016 "cien mil inmigrantes" cobraron "pensiones no contributivas", sino que fueron 13.939 los inmigrantes que la recibieron, como publicó en diciembre de 2016 el Imserso.

Esta imagen volvió a difundirse en marzo de 2019. Sin embargo, como ya os contamos entonces, los últimos datos que había publicado el Imserso, referentes a 2017, mostraban que del total de los beneficiarios, 453.852, más de 430.000 fueron españoles (94,78%), seguidos de los extranjeros de terceros países 18.609 (4,10%) y ciudadanos de la Unión Europea y Espacio Económico Europeo (1,12%). Por lo tanto, en 2017 había 23.685 extranjeros beneficiarios, no 100.000 como afirmaba el bulo.

Desde Imserso también nos indicaron que el número de personas que recibieron en 2018 una pensión por jubilación o invalidez no contributiva de la Seguridad Social fue de 26.530 beneficiarios inmigrantes, esto es un 5,9% de las pensiones no contributivas concedidas. También consta este dato en el informe del Perfil del Pensionista publicado en diciembre de 2018.

Ahora vuelve a difundirse esta imagen y, de nuevo, se trata de un bulo: no hay 100.000 inmigrantes que cobren la pensión no contributiva en España. Los datos de 2019 del Imserso muestran que son 30.145 personas extranjeras ciudadanos de la Unión Europea y Espacio Económico Europeo o de terceros países, lo que supone un 6,7% de las pensiones no contributivas concedidas en ese año.

Por lo tanto, es falso que 100.000 inmigrantes cobren la pensión no contributiva en España tanto en 2015 como ahora.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.