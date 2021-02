Los bulos que te intentan colar durante la campaña en Catalunya para extender el odio contra los inmigrantes

Beneficios a inmigrantes sobre españoles, prestaciones sociales ficticias destinadas a personas musulmanas o datos inventados sobre extranjeros que viven de las ayudas en Catalunya. Durante las campañas electorales, los bulos y desinformaciones que enfrentan a españoles con inmigrantes inundan las redes sociales empañando el discurso con argumentos falsos.

Con las elecciones catalanas del 14 de febrero, los desinformadores han aprovechado para rescatar viejos bulos o lanzar nuevas afirmaciones falsas sobre personas inmigrantes o la comunidad musulmana. Aquí algunos de los que te van a intentar colar:

El bulo del "magrebí" que recibe 1.800 euros al mes con la ayuda PIRMI

"Resulta que esta mañana estaba en una oficina de La Caixa y delante mío había un hombre de unos 30 o 40 años magrebí…". Así comienza uno de los bulos más frecuentes sobre inmigración en el que afirman que un inmigrante recibe una ayuda de 1.800 euros sin trabajar gracias a la ayuda PIRMI de la Generalitat de Catalunya. Pero ni esa ayuda existe ya, ni podía alcanzar los 1.800 euros, aunque eso no ha sido suficiente para que los desinformadores no te la vuelvan a intentar colar difundiéndolo durante la campaña electoral catalana.

En este audio, en el que un hombre afirma haber escuchado una conversación entre un hombre magrebí y un trabajador de un banco, se asegura que este hombre inmigrante recibe 1072 euros, además de otros 250 euros al mes "por cada uno de los tres hijos que tiene".

Sin embargo, la ayuda PIRMI, de donde supuestamente recibe este dinero, fue sustituida en 2017 por la Renta Garantizada de la Ciudadanía (RGC). Además, como se puede comprobar a través de la web de la Generalitat de Catalunya, esta renta no asciende hasta los 1.072 euros por persona, sino que son 604 euros mensuales. Tampoco es cierto que se cobre 250 euros por hijo, ya que el máximo que se puede cobrar con esta ayuda son 1.042 euros al mes.

No, los dos hombres "sin techo" fallecidos en Barcelona el 11 de enero no eran españoles

"Hoy han muerto de frío en Barcelona dos sintecho españoles de 32 y 37 años. Uno en el Parque de la Ciudadela, el otro en el mercado municipal de la Barceloneta. DEP. Si hubieran entrado de forma ilegal en España por Canarias tendrían un hotel de 4 estrellas para dormir calientes". Este es uno de los mensajes con los que se ha difundido un bulo que enfrenta a españoles con inmigrantes y que afirma que dos hombres sin hogar fallecidos la noche del 11 de enero en Barcelona eran españoles. Los mensajes aseguran que si hubieran sido inmigrantes no habrían muerto de frío en la calle. Sin embargo, ambos fallecidos eran inmigrantes marroquíes.

Este bulo lleva circulando desde el 12 de enero, un día después de la muerte de dos personas sin hogar en Barcelona. Desde el Ayuntamiento de Barcelona y los Mossos d'Esquadra se tiene constancia de la muerte de dos hombres sin hogar en la noche del 10 al 11 de enero en Barcelona y ambos organismos afirman que ninguno de los cuerpos tenía "signos de violencia".

Sobre este suceso, desde la Embajada de Marruecos en España aseguran a Maldita.es que ambos eran marroquíes y señala que fallecieron "a causa del frío en Barcelona". Desde la Fundación Arrels, organización que atendió en uno de sus centros a uno de los fallecidos, aseguran que era marroquí, afirmación que también comparte la Asociación de Vecinos de la Barceloneta, zona en la que murió. También desde la fundación Arrels explican que han ayudado a la familia del segundo fallecido a "una posible repatriación" y afirman que este era marroquí.

Además, según se asegura en un comunicado del Ayuntamiento de Barcelona publicado el 19 de noviembre de 2020, se ofrecieron 221 plazas para "personas sin hogar o en situación de emergencia en tres hoteles y residencias de la ciudad" y en este comunicado no se señala como requisito ser extranjero, al contrario de lo que aseguran los mensajes que afirman que los inmigrantes tienen privilegios.

El vídeo que afirma sin pruebas que una mujer musulmana rechaza un trabajo para no perder las ayudas de la Generalitat de Catalunya

A menudo los desinformadores difunden bulos que mezclan religión con migración y con supuestos beneficios a la hora de acceder a las ayudas. Este es el caso de un vídeo que lleva circulando al menos desde 2017 en el que un supuesto trabajador del INEM enumera una serie de ayudas que recibe una familia musulmana. En este vídeo se asegura que la mujer musulmana de esta familia rechazó un trabajo de cinco horas al día que le ofrecieron para no perder las ayudas que recibe de la Generalitat de Catalunya. Se trata de un vídeo lleno de afirmaciones falsas.

En este vídeo, que vuelve a circular por redes sociales también en formato de audio, se afirma que una de las ayudas que percibe la familia por parte de la Generalitat es una ayuda mensual fija de 500 euros. Esta supuesta ayuda podría ser la Renta Garantizada de Ciudadanía que se da a las familias con pocos recursos en función de su renta, como nos afirman desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat.

En este audio se asegura que la mujer rechaza el trabajo ofrecido, que supuestamente es a media jornada por un sueldo de 1.000 euros mensuales para no perder esta ayuda. No obstante, aceptar ese trabajo no sería razón para dejar de percibir esa ayuda. Además, en la web de la Generalitat también se especifica que para seguir percibiéndola "la persona beneficiaria debe responder de manera activa, comprometida y responsable para superar su situación mediante un itinerario de inserción laboral que le garantice autonomía e independencia económica". También se detalla en la web de la Generalitat de Catalunya que un motivo para dejar de percibir esta ayuda es "el incumplimiento del beneficiario del plan de inclusión social o de inserción laboral".

El mensaje añade que la familia recibe 750 euros por escolarizar a los menores por el hecho de ser musulmanes. Sin embargo, como señala el Departamento de Educación de la Generalitat, las únicas ayudas otorgadas para la escolarización se destinan a familias con hijos con necesidades educativas especiales y para educación postobligatoria y afirman que "la escolarización de 2º de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y ciclos de grado medio es gratuita". También desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat niegan a Maldita.es que se dé ayudas para la escolarización.

No, no hay pruebas de que "los musulmanes procedentes de Marruecos vivan en un 80% de las ayudas sociales": es una cifra inventada.

"El 80% de los musulmanes residentes en Europa viven de la asistencia social y se niegan a trabajar" o "en Catalunya, los musulmanes procedentes de Marruecos viven en un 80% de las ayudas sociales y siete mil ni siquiera residen en España". Estas son otras de las afirmaciones que llevan años difundiéndose sin ninguna prueba que las sustente. Además, no existen ayudas por religión ni por nacionalidad.

Como señalan desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Catalunya, encargado de gestionar las ayudas sociales, no hay ningún registro de ayudas en función de la religión de la persona receptora de esta ayuda. Desde este departamento indican que las prestaciones se dan a toda persona "que cumple una serie de requisitos, se les da la ayuda como a otras personas, de otra religión o de ninguna". Como indica la web del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, para recibir la ayuda de Renta Garantizada de Ciudadanía en Catalunya es necesario estar empadronado en la comunidad autónoma y personarse en los cursos de formación que ofrecen, porque estas ayudas van ligadas a la solicitud de empleo.

Tampoco desde el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o la Dirección General d'Afers Religiosos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya cuentan con datos poblacionales sobre cuántos musulmanes hay en España y, por lo tanto, tampoco se puede saber si residen 7.000 fuera o no del país.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.