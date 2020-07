Qué bulos sobre la inmigración te pueden intentar colar este verano y cómo vacunarte contra ellos

Cada verano hay bulos y desinformaciones que parecen renacer con el calor. Muchos de estos bulos tienen como factor común la intención de desinformar sobre las personas que llegan en patera a España. Además, este verano la desinformación sobre la población inmigrante tiene un nuevo ingrediente: el coronavirus. Un combo contra el que hay que estar prevenido.

Son fotos de inmigrantes en bancos de alimentos: varios bulos te hacen creer que están recibiendo el Ingreso Mínimo

"Todos vienen contagiados": los bulos sobre las personas que llegan en patera.

En el verano de 2018 vimos como con la llegada del barco Aquarius a las costas españolas multiplicaba los bulos sobre estas personas, haciendo creer que se habían producido violaciones en el trayecto o difundiendo fotos falsas de las personas que iban en él. Bulos que han vuelto una y otra vez. Este año, con la COVID-19, no sólo se han rescatado estos viejos bulos, sino que los desinformadores han cambiado su estrategia difundiendo mensajes que afirman que "han llegado varias pateras" y que en ellas "venían todos contagiados", como el audio sobre el que os hemos hablado, que afirma que varias personas inmigrantes contagiadas por coronavirus huyeron del aislamiento en un hostal en Cartagena (Murcia). Sin embargo, como nos indicaron desde Delegación de Gobierno y desde la Consejería de Salud de Murcia, ni todas las personas que llegaron en las pateras eran positivo en coronavirus ni las personas con COVID-19 eran derivadas a hostales, sino a centros sanitarios.

Además, los desinformadores no sólo criminalizan a las personas que vienen en patera, sino que también comparan la situación de España con la que se vive en otros países. Este es el caso de la imagen de dos barcos frenando a un tercero y que se difunde afirmando que es la armada australiana bloqueando y posteriormente deportando a "un carguero lleno de inmigrantes ilegales", junto con el mensaje "esto no lo verás en España". Un bulo que utiliza una fotografía que no tiene nada que ver ni con inmigración ni con Australia: son barcos japoneses interrumpiendo el paso a un barco de activistas chinos en agosto de 2012.

"Todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho": desconfía cuando te digan que los inmigrantes tienen beneficios sobre las ayudas: ni los menores extranjeros acompañados reciben una paga de 664 ni estas personas inmigrantes están pidiendo el IMV.

Junto con los bulos que criminalizan a las personas que llegan en patera, también son recurrentes en verano las desinformaciones que afirman que los inmigrantes tienen beneficios para conseguir ayudas estatales. Con la aprobación este año del Ingreso Mínimo Vital en mayo, un bulo que van a intentar colarnos este verano es el que afirma que "todas las personas que lleguen en patera tendrán derecho a cobrar la renta", pero es falso, esta ayuda solo la pueden recibir quienes lleven residiendo de manera legal en España al menos un año. Además, también te van a intentar convencer de que una de las excepciones que contempla el BOE para poder solicitar esta prestación hace que "cualquier inmigrante ilegal que llegue en patera tiene derecho". De nuevo, un bulo: no es lo mismo trata de personas, a la que hace referencia el Boletín Oficial del Estado que regula esta prestación, que el tráfico de personas.

Pero no es el único bulo que relaciona inmigrantes con beneficios al conseguir las ayudas. Como cada verano, vuelve el mensaje que afirma que todos los menores de 23 años extranjeros no acompañados que llegan a España y que no tengan trabajo reciben 664 euros al mes. Esto es falso: a ningún extranjero menor de 23 años que llegue a nuestro país y no tenga trabajo se le ofrece 664 euros por el hecho de tener menos de 23 años y no tener trabajo.

"Bienvenidos refugiados a España": los vídeos de personas inmigrantes atacando establecimientos o robando que no se han grabado aquí

Otro de los hits desinformadores es difundir vídeos de personas que atacan establecimientos o se muestran violentos en entornos públicos con mensajes que los relacionan con las llegadas en patera. Este es el caso de un vídeo que vuelve cada verano junto con el mensaje "Bienvenidos refugiados a España" y que muestra a un grupo de personas negras rompiendo los expositores y abriendo la caja registradora de un establecimiento mientras lo graba la cámara de seguridad. Pero al contrario de lo que te van a hacer creer, se trata de un vídeo que no tiene que ver con inmigración en España ni es actual: fue grabado en un café en Sudáfrica hace casi cinco años, a finales de 2015.

Otra de las estrategias que utilizan los desinformadores es recuperar vídeos viejos, haciéndolos pasar por actuales para distorsionar la realidad. Esto es lo que sucedió el verano de 2018 cuando empezaron a difundirse varios vídeos de altercados como si hubieran sido grabados entonces, como un video de una disputa entre varios manteros y la policía en Torrevieja, que en realidad era de 2013. También se difundió un vídeo en el que se veía a unas personas colocar cubos de basura como barricadas en unas vías del tren en Salou, que no era de 2018 sino de 2015 por unas protestas por la muerte de un hombre senegalés.

Además, utilizando las alarmas sanitarias con relación al coronavirus, este verano también te van a hacer creer que un vídeo en el que dos personas abren varios zumos y se los beben para luego volver a dejarlos en la estantería de un supermercado está grabado en España. Este vídeo se difunde con mensajes que afirman que sus protagonistas son personas inmigrantes. Pero una vez más, no debes creer todo lo que veas: se trata de un vídeo que no tiene nada que ver con España: está grabado en Costa de Marfil. El contexto, de nuevo, es importante.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.