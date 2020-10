Cuidado con este bulo: vídeos y fotos que no son de musulmanes destrozando símbolos cristianos en Europa

Ataques a estatuas o imágenes de Cristo, incendios supuestamente provocados en iglesias o acciones vandálicas durante una misa. Los desinformadores utilizan supuestas agresiones a símbolos católicos para desinformar contra los musulmanes afirmando que han sucedido en diferentes lugares de España o Europa con mensajes que, además, les señalan como extranjeros. Estos bulos se difunden con afirmaciones como “musulmán destruyendo en Italia la estatua del Niño Jesús” seguido de “país que lo acogió” o “mena en una Iglesia de Málaga” para referirse a un vídeo de un hombre desnudo en una capilla. Sin embargo, estos vídeos y fotos están descontextualizados y ninguno muestra a musulmanes acogidos rompiendo simbología cristiana en Europa.

Este vídeo de un hombre desnudo en un altar no corresponde a "una iglesia de Málaga" y no hay pruebas de que sea inmigrante o musulmán

En la última semana son varios los bulos sobre supuestas acciones de menores extranjeros que han vuelto a circular. Uno de ellos es este vídeo en el que se ve a un hombre desnudo gritando desde el altar de una iglesia y que se ha difundido con mensajes que afirman que es “en una Iglesia de Málaga” y que el protagonista es un menor extranjero no acompañado, "un moro" o que es musulmán. Sin embargo, ni es un inmigrante musulmán en España ni la iglesia que aparece en el vídeo está en Málaga.

En el vídeo se ve a un hombre con el torso desnudo en el altar mientras los asistentes le piden que se baje de ahí, posteriormente el hombre se desnuda ante el público y forcejea con varias personas. Finalmente, sale del lugar. El suceso que se ve en las imágenes, que llevan casi un año difundiéndose, tampoco tuvo lugar en Europa, sino en México, concretamente en la Basílica de Guadalupe en San Luis Potosí. Esto se puede comprobar comparando los detalles que se ven en el vídeo con los que tiene esta basílica.

Además, según afirman medios del país como El Universal o Imagen Televisión, ocurrió el 29 de noviembre de 2019 y el hombre que aparece en el vídeo "fue entregado a los elementos de seguridad municipal para determinar las sanciones correspondientes". Según indican, "se presume que el sujeto que ocasionó el caos estaba drogado".

Este vídeo refleja la destrucción de una estatua del niño y la virgen en Italia a manos de un musulmán acogido

Como hemos dicho, los bulos que desinforman sobre musulmanes muchas veces mezclan la religión con la inmigración. Este es el caso del vídeo, que vuelve cada poco tiempo, en el que se ve a un hombre subido en una estatua y rompiéndola. Además, se difunde con un mensaje que afirma que es “musulmán” y que sucede en “el país que lo acogió y le dio comida, casa y dinero semanal”. Asegura que el vídeo está grabado en Italia y que se trata de una estatua “del niño Jesús y la Virgen María”.

Sin embargo, tampoco en este caso el hombre es un inmigrante musulmán en Italia, ni en otra parte de Europa. El suceso que se ve en el vídeo, que fue grabado en diciembre de 2017, tuvo lugar en la ciudad argelina de Setif, según señalan medios como Le Monde. En esta publicación se afirma que los hechos tuvieron lugar el 18 de diciembre y que la escultura es la fuente Aïn Al-Fouara, que representa a una mujer desnuda. También se puede comprobar comparando las imágenes que se difunden con la fuente a través de Google Street Views. Además, en la publicación de Le Monde se afirma que la policía señaló que el hombre fue detenido y que tenía “deficiencia mental”.

La persona que aparece en este vídeo del incendio de Notre-Dame no viste una "chilaba"

También el incendio de la Catedral de Notre-Dame, en abril de 2019, fue usado para desinformar sobre la comunidad musulmana afirmando que un hombre musulmán lo había provocado. Poco después de que comenzara el incendio, se difundió un vídeo, en el que se veía a un hombre recorrer una de las torres de la catedral, junto con mensajes que afirmaban que ese hombre llevaba una chilaba, que era musulmán y que había tenido relación con el incendio.

Estas imágenes, que se extrajeron del Canal 24 horas de RTVE como se puede ver a través de búsqueda inversa de Google, no son nítidas ya que fueron grabadas por un móvil. Sin embargo, en las imágenes que publicó el canal estadounidense CNBC, a partir del minuto 42 de esta retransmisión, se puede comprobar que la persona que aparece en el vídeo lleva un chaleco fluorescente, no una chilaba. También se ve que debajo del chaleco lleva una chaqueta roja y un casco plateado como el de los bomberos de París. Además, en una rueda de prensa, el teniente coronel de la brigada, Gabriel Plus, afirmó que la persona que aparece en el vídeo era un comandante de operaciones de seguridad de bomberos.

No son refugiados musulmanes en Europa destrozando una figura de Cristo: es una marcha de estudiantes en Chile

Esta semana se han vuelto a difundir imágenes de hombres encapuchados rompiendo una figura de Cristo. Estas fotografías llevan circulando al menos un año con mensajes como “musulmanes, bienvenidos a Europa” o “refugiados en Suecia agradeciendo las ayudas”. Sin embargo, ni son refugiados musulmanes recién llegados a Europa, ni están tomadas en Suecia, ni los hombres que aparecen en ella son inmigrantes que reciben ayudas sociales en Europa. Estas imágenes fueron tomadas en Chile durante unas marchas estudiantiles en 2016.

Como se puede comprobar en un fotorreportaje que publicó el medio El Comercio el 9 de junio 2016, esta fotografía y otras similares en las que se ve como la figura de Cristo está rota en el suelo, corresponden a unas protestas estudiantiles que tuvieron lugar en Santiago de Chile, la capital. Además, estos hechos sucedieron en la avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Una vez más, se puede comprobar comparando los elementos que se observan en el vídeo, como una columna, el semáforo o un árbol, con las que se visualizan a través de Google Street Views.