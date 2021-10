Los bulos sobre personas magrebíes que ha difundido una web que dice estar dirigida a "amantes de la actualidad mundial"

"#URGENTE Dos jóvenes de 19 y 20 años de origen magrebí VIOLAN a una mujer tras maniatarla y taparle la cabeza con una almohada, en Valencia" es un mensaje difundido por la cuenta de Twitter El Puntual 24H que acusa falsamente a dos hombres magrebíes de una violación a una mujer en Valencia el pasado 3 de septiembre. Este es uno de los tres bulos creados en solo un mes por esta cuenta para desinformar sobre personas magrebíes señalándolas como culpables de agresiones que no han cometido.

Agresiones que no han cometido inmigrantes marroquíes y te están intentando colar

Otro de estos mensajes, que también contiene la palabra "#urgente" para crear sensación de alarma, es el tuit con el texto "un empleado de Renfe apuñalado en la cara por dos MENAS magrebíes que se negaron a ponerse la mascarilla, en Tres Cantos (Madrid)" publicado el 4 de octubre por esta cuenta. Se trata de dos sucesos reales, pero que no fueron cometidos por personas magrebíes.

La cuenta de Twitter llamada El Puntual 24H dice estar creada "por y para las personas amantes de la actualidad mundial" y enlaza a una web que contiene textos con títulos como "Santiago Abascal líder indiscutible de Twitter", "Santiago Abascal, el rey de Instagram" y "Los alemanes se cansan del buenismo progre".

Bulo sobe la violación de una mujer en Valencia

Sobre el mediodía del 13 de octubre algunos medios de comunicación como Levante EMV o La Vanguardia publicaron contenidos en los que se afirmaba que dos hombres habían sido detenidos en Valencia acusados de violar a una mujer tras maniatarla y taparle la boca. Menos de una hora después, la cuenta El Puntual 24H publicaba un tuit con el mensaje "#URGENTE Dos jóvenes de 19 y 20 años de origen magrebí VIOLAN a una mujer tras maniatarla y taparle la cabeza con una almohada, en Valencia". Pero era un bulo: los detenidos por esta violación no eran dos hombres de origen magrebí, como asegura un portavoz de la Policía Nacional de Valencia a Maldita.es.

Según indica este cuerpo policial, y como también aparece reflejado en la nota de prensa remitida, los detenidos acusados de violar a una joven el 3 de septiembre en Valencia son "dos hombres de 19 y 20 años, de origen español y venezolano".

El contenido publicado por El Puntual 24H no aporta ninguna prueba de que los detenidos fueran de origen magrebí. Además, la relación entre este suceso y el supuesto origen magrebí de los detenidos no aparece en ninguno de los medios de comunicación que publicaron contenidos sobre la detención de los acusados antes que El Puntual 24H.

Bulo de una agresión a un militar en Huesca

La agresión sexual de Valencia no es el único caso en el que la cuenta El Puntual 24H ha utilizado una agresión real para vincularla a personas "de origen magrebí". El 6 de septiembre, a las 1:40 de la madrugada, fue agredido un militar de 27 años en la Plaza de Nuestra Señora de Salas, en Huesca. Días más tarde, el 10 de septiembre, esta agresión fue publicada por varios medios de comunicación y el 16 de septiembre la cuenta El Puntual 24H publicaba un tuit con el mensaje: "URGENTE En LIBERTAD el grupo de magrebíes que pegaron una PALIZA a un Militar en Huesca, cuando socorría a una mujer".

Sin embargo, los detenidos por estos hechos no eran un "grupo de magrebíes". Según indicó la Policía Nacional a Maldita.es, se detuvo a un joven que no es inmigrante y es español. En la nota de prensa remitida por el cuerpo policial, se explica que "el autor de la agresión formaba parte de un grupo de ocho jóvenes que se encontraban molestando a una chica en la zona de ocio, mediando el grupo de amigos de esta joven para que cesaran en su actitud". En este comunicado además se especifica que la Policía Nacional también detuvo a otros dos jóvenes por "atentado a agente de la autoridad", delito que también se atribuye al agresor.

Bulo sobre una agresión a un trabajador de Renfe en Tres Cantos

"#Urgente Un Empleado de Renfe apuñalado en la cara por dos MENAS magrebíes que se negaron a ponerse la mascarilla, en Tres Cantos (Madrid). El Hombre está GRAVE en el Hospital". Este mensaje, publicado por la cuenta El Puntual 24H el 4 de octubre también hacía referencia a una agresión real ocurrida en el mes de septiembre, concretamente el martes 28 a las 12 del mediodía, en la estación de cercanías del municipio de Tres Cantos, en Madrid.

En este caso, la primera mención al origen "magrebí" de los implicados en esta agresión se hacía en el diario El Mundo, que en su primera versión afirmaba que se trataba de "dos jóvenes magrebíes", como se puede ver en Archive.org. Este artículo fue modificado y ahora afirma que los detenidos son "dos menores" y no indica que sean "magrebíes", como decía la primera versión del texto. Además, como dice la Guardia Civil de Tres Cantos y confirma la delegación provincial de Madrid de este cuerpo a Maldita.es, los implicados en esta agresión no eran menores extranjeros no acompañados y eran españoles. Este cuerpo también explica que se ha puesto a los detenidos a disposición de la fiscalía de menores.