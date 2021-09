'Intégrate, mujer blanca', el cartel islamófobo creado por un youtuber para atacar a los musulmanes

"Asuman que han sido invadidos" o "no éramos racistas, nos hacen" son algunos de los mensajes con los que se ha compartido en España una imagen de un cartel en alemán que dice "Intégrate, mujer blanca". Aunque la imagen va acompañada de comentarios que apuntan a que se trata de un póster colgado en Austria o en Alemania por personas musulmanas, se trataba de una acción de un youtuber alemán, que en sus vídeos habla de "desislamizar Alemania".

También con la palabra "invasión" se ha difundido un contenido sin pruebas que afirma que "Asociaciones musulmanas en Valencia" pedirán la cancelación de las fiestas de Moros y Cristianos. Contenidos que vinculan musulmanes con inmigración y que tratan de hacer creer que los musulmanes tratan de imponer sus costumbres o religión.

El bulo de los carteles de "Intégrate, mujer blanca" fueron distribuidos por un youtuber

"¡Intégrate, mujer blanca! Porque ya no es sólo tu país y nunca lo volverá a ser. Vístete de forma respetuosa para el resto de culturas y ten en cuenta el sentimiento religioso de las minorías discriminadas. El racismo diario comienza por la ropa". Este es el texto de un cartel que circula en España por redes sociales con mensajes como "el radicalismo islámico sintiéndose a sus anchas en Europa" o "Intégrate tú como mujer blanca, que no ellos en un país que no es suyo".

Aseguran que el cartel ha sido colocado por personas inmigrantes o musulmanas en Austria o Alemania. Pero ni lo uno ni lo otro: se trata de folletos distribuidos por un youtuber que se hace llamar Shlomo Finkelstein y que habla en sus vídeos de "desislamizar Alemania".

Esta imagen, como se puede ver a través de búsqueda inversa, lleva publicada al menos desde el mes de febrero en la página web "Shlomo Finkelstein" administrada por el youtuber que se hace llamar con el mismo nombre.

Ese mismo mes, el 11 de febrero, un mensaje en el canal de Telegram del portal anuncia una "nueva campaña de carteles" que "está en camino". En este mensaje incluye un vídeo, publicado tanto en la propia web como en la plataforma Bitchute, donde publicita varios carteles entre los que se encuentra el que ahora se ha viralizado.

El youtuber pide en el vídeo la distribución del póster y explica que su intención es usarlo "para crear un estado de ánimo en contra de los musulmanes", según indican desde el medio alemán de verificación Corrective.

En esta grabación, según señala el medio alemán, el youtuber también dice que "era importante retratar a una mujer blanca como una clara agresora y a los inmigrantes musulmanes como claros simpatizantes" y ser "al mismo tiempo lo suficientemente sutil para que todo se vuelva realista".

No hay pruebas de que las asociaciones musulmanas en Valencia vayan a pedir al Gobierno valenciano que no se celebren las fiestas de "Moros y Cristianos"

“Viven de nuestros impuestos, nos detestan, pero no paran de venir, es una invasión" es uno de los mensajes que acompañan un contenido de la cuenta de Twitter 'El Puntual 24h' en el que aseguran que asociaciones musulmanas en Valencia pedirán al Gobierno valenciano que no se celebren la tradicional fiestas de Moros y Cristianos. Según recogen, personal de las asociaciones habían declarado supuestamente que dichas festividades les "ofenden".

Sin embargo, este contenido no aporta ninguna prueba sobre esta supuesta petición e Ihab Fahmi, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia asegura a Maldita.es que "no existe ninguna petición" para prohibir la celebración de "Moros y Cristianos". Además, añade que tampoco se ha planteado desde la comunidad islámica la posibilidad de hacerla. Desde la Generalitat Valenciana afirman que "no hay constancia de ninguna petición formal" que solicite la cancelación de las fiestas en la región.

Pero no es la primera vez que se difunde este contenido. En 2019, se viralizaron varias publicaciones que aseguraban que Podemos iba a prohibir las fiestas de "Moros y Cristianos" para "no ofender al Islam". Este contenido lo publicaron webs como Mediterráneo Digital o Alerta Digital sin aportar ninguna prueba.

Además, desde Podemos lo negaron y tampoco existía ninguna propuesta presentada por el partido que buscase prohibir estas fiestas. También un año antes, en 2018, se compartió como real una publicación de una web "de humor" que afirmaba que el Ayuntamiento de Valencia había prohibido la fiesta de los "Moros y Cristianos" por "respeto a los musulmanes". Pero era, de nuevo, un bulo.

No, Baleares no ha presentado ninguna medida sobre eliminar la religión católica para enseñar la musulmana

Con cada vuelta al colegio vuelven los bulos que afirman que se va a eliminar la religión católica de los colegios para enseñar la musulmana. En los últimos días se han difundido mensajes como "el gobierno socialcomunista balear ha propuesto suprimir la enseñanza de la religión católica para ofrecer religión musulmana".

Pero es un bulo que se vuelve a difundir tras el registro en el Parlament en el mes de julio de la región de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por los partidos que forman el Gobierno de las Islas Baleares en la que piden eliminar la enseñanza de las religiones en las escuelas públicas.

Esta petición no coincide en el tiempo con la decisión de impartir clases de religión islámica en los colegios públicos de Baleares, que firmada por la Consejería de Educación de Baleares y la Comisión Islámica de España en 2019.

Según una nota de prensa del Gobierno balear en ese momento, la impartición de esta asignatura estaba prevista para comenzar durante el curso 2020/21 y se estudiaría en un número máximo de 10 centros públicos de la región.

Sin embargo, el pasado 2020, tal y como explican desde la Consejería de Educación, no se pudo llevar a cabo el plan debido a la pandemia del coronavirus y la propuesta se ha trasladado a este 2021/2022. Desde la Consejería de Educación de Baleares afirman que es un proyecto piloto que, por el momento y aún a falta de una concreción definitiva, este curso se aplicará en "dos o tres centros" y con unos "dos profesores".