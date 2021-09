Ni una paliza a un menor ni un asesinato en Almería: estas agresiones no fueron cometidas por inmigrantes marroquíes

"Una manada, de siete marroquíes ilegales, apuñalan y dan una brutal paliza a éste menor en Ceuta" o "un marroquí mata a golpes en Retamar (Almería) a un español de 40 años. La Guardia Civil tiene decenas de casos de toda la escoria que está entrando por la costa almeriense".

Diez bulos y desinformaciones sobre la llegada de migrantes a Ceuta

Son algunos de los mensajes que se han difundido en los últimos meses para vincular de forma falsa agresiones reales ocurridas en diferentes lugares de España con personas inmigrantes de nacionalidad marroquí, el colectivo más señalado con los bulos sobre inmigración.

Ambos mensajes son bulos. Según indica la Policía Nacional, las dos agresiones habían sido provocadas por personas españolas. En uno de los casos, quien era inmigrante marroquí era la víctima.

El bulo que acusó a "inmigrantes ilegales" marroquíes como autores de una paliza en Ceuta: la Policía Nacional ya ha cerrado la investigación y afirma que son todos españoles.

"Aumenta la inseguridad en Ceuta: siete inmigrantes ilegales de origen marroquí apuñalan a un menor español para robarle el bolso". Se trata de uno de los mensajes difundidos sobre una agresión real que tuvo lugar en Ceuta el 24 de julio.

Estos mensajes, que han seguido difundiéndose desde entonces acusando a personas marroquíes de esta agresión, relacionaban el suceso con la llegada de miles de inmigrantes a la ciudad autónoma el 17 de mayo. Pero se trataba de un bulo: todos los detenidos por este ataque son españoles.

Como indicó la Policía Nacional a Maldita.es, la víctima, un menor valenciano de 17 años, recibió una puñalada y una paliza después de que sus agresores intentaran robarle sus pertenencias. Según añadió este cuerpo policial, el estado del agredido impidió tomarle declaración e identificar a los autores durante las primeras horas tras el asalto.

Sin embargo, en las horas posteriores a la agresión, miembros de Vox como el europarlamentario Hermann Terstch o Ana Vega, diputada en las Cortes Valencianas, afirmaron a través de sus cuentas de Twitter que los responsables eran "inmigrantes ilegales de origen marroquí".

Dos días después de estas publicaciones, el 28 de julio, la Policía Nacional emitió una nota de prensa afirmando que hasta el momento se había detenido a "dos personas como autoras de la agresión" y señalando que "todos los implicados son vecinos de Ceuta". En este comunicado también se indicaba que no se descartaban "más detenciones".

Esta investigación ya ha sido cerrada y, como indican desde la Policía Nacional, se ha saldado con cinco detenciones. Todos son españoles y vecinos de Ceuta. Además, señalan que hubo un sexto implicado en la paliza al joven que no ha sido localizado, pero que sí está identificado y no es inmigrante.

Un hombre marroquí no ha matado a un español en Retamar (Almería): el detenido es español y el fallecido marroquí.

"Lo que veis aquí es a un joven marroquí golpeándole la cabeza a un hombre" o "un marroquí mata a golpes en Retamar (Almería) a un español de 40 años (en el hospital Torrecárdenas ha muerto). La @guardiacivil tiene decenas de casos de toda la escoria que está entrando por la costa almeriense". Con estos mensajes se han difundido a través de Telegram, WhastApp o Twitter unas imágenes en las que se ve un coche estacionado en un arcén de una carretera y a una persona golpeando a otra que está en el suelo.

Se trata de una agresión que tuvo lugar en la Autovía del Mediterráneo entre El Toyo y Retamar (Almería) el sábado 21 de agosto, explica la Policía Nacional. Según indican las mismas fuentes, la agresión mostrada en las imágenes se produjo sobre las 8 de la mañana. Hay un detenido: un joven de 33 años español, que era "la pareja sentimental de la sobrina del fallecido". La víctima sí era de "nacionalidad marroquí", atendiendo al relato policial.

Además, algunos de los mensajes que difundían que el agresor era marroquí se hacía mención a los casos que lleva la Guardia Civil, pero desde este cuerpo remite a la respuesta de la Policía Nacional, que afirma que son quienes llevaron el caso.

No hay pruebas de que los dos detenidos por atropellar mortalmente a un guardia civil en Jerez (Cádiz) sean 'marroquíes' o 'magrebíes'

"Atropellado por marroquí borracho y drogado" o "dos magrebíes atropellan y matan a un guardia civil". Son algunos de los mensajes que se han compartido a través de redes sociales relacionados con una agresión real acusando, de nuevo, a personas marroquíes de ser los culpables.

El atropello al que hacen referencia tuvo lugar en la madrugada del sábado 29 de mayo, cuando un agente de la Guardia Civil fue arrollado por un coche conducido por un hombre de 22 años, en el que también viajaba un menor de 17 años. El suceso se produjo una carretera a la entrada de Jerez, cuando los implicados huían de un control previo de la Guardia Civil kilómetros atrás. Ambos fueron detenidos.

Pocas horas después de esta detención comenzaron a difundirse mensajes que afirmaban que los ocupantes del vehículo eran magrebíes o magrebíes. Sin embargo, según la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, donde fueron trasladados los detenidos, aseguran que los dos eran "de nacionalidad española" y que no tienen nacionalidad de ningún país del Magreb. Además, no hay rastro de ninguna fuente oficial ni ningún medio de comunicación que afirme que los detenidos no son españoles.

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.