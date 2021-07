No, un menor extranjero no ha dado una paliza "a un gay en Pontevedra" al grito de "homosexuales no"

"Urgente, un mena pega una paliza a un gay al grito de 'homosexuales no'". Con este mensaje se ha difundido una alerta a través de Twitter de una supuesta agresión homófoba ocurrida en Pontevedra, que vincula de manera falsa con un menor extranjero no acompañado. La difusión de este mensaje ha coincidido en el tiempo con las protestas desatadas tras la paliza mortal sufrida por Samuel, un joven homosexual, en A Coruña. No es el único bulo que busca atacar a ciudadanos migrantes en las últimas semanas acusándolos de cometer ataques contra el colectivo LGTBI.

"Un magrebí ataca al presidente del colectivo gay de Mula y los medios silencian la nacionalidad del agresor", dice otro de los mensajes que los desinformadores han hecho circular para vincular migración con homofobia. No solo emplean esta estrategia. Los desinformadores también señalan a través de falsas agresiones supuestamente cometidas por personas migrantes y LGTBI, como el bulo que asegura que una pareja homosexual marroquí violó a un menor en Sevilla, difundido en julio de 2019, y que ha vuelto a moverse en redes como real.

No, un "mena" no ha pegado "a un gay en Pontevedra"

Coincidiendo con las protestas en redes sociales por la paliza mortal a Samuel en A Coruña, se ha difundido un mensaje que afirmaba que un menor migrante no acompañado había agredido a "un gay en Pontevedra al grito de 'homosexuales no'". Este es el mensaje que compartió la cuenta de Twitter El Puntual 24h en un tuit, sin dar detalles de dónde o cuándo habría sucedido. Sin embargo, es un bulo que niegan tanto desde la Policía Nacional como la Policía Local de Pontevedra.

El cuerpo de Policía Nacional de Pontevedra asegura que no tienen "constancia" de ningún ataque a una persona homosexual en los últimos días en Pontevedra y afirma que la única agresión de estas características de la que se tiene constancia es "la ocurrida en A Coruña", en relación a la paliza de Samuel.

Desde la Policía Local de Pontevedra afirman que tampoco desde este cuerpo han actuado contra una agresión de estas características y señalan que no se tiene constancia de ninguna denuncia. Tampoco ningún medio de comunicación local o nacional se ha hecho eco de un suceso similar en los últimos días.

No, "dos homosexuales marroquíes" no violado a un niño en el Orgullo Gay de Sevilla.

El señalamiento de personas migrantes como perpetradores de agresiones a personas homosexuales no es la única estrategia que utilizan quienes desinforman sobre estos colectivos. "Dos homosexuales marroquíes violan a un niño de 12 años en el Orgullo Gay de Sevilla", sostiene otro de los contenidos que llevan años circulando en redes sociales. Este bulo ha vuelto a compartirse en los meses de junio y julio coincidiendo con las reivindicaciones y marchas del colectivo LGTBI, a pesar de haber sido desmentido en 2019, primera vez que se difundió.

En este contenido, publicado por primera vez por la web Planeta Actualidad, se afirma que "los hechos ya han sido denunciados a la Policía". Sin embargo, desde la Policía Nacional de Sevilla aseguraron no tener constancia de esta supuesta agresión y afirmaron no haber recibido "ninguna denuncia" relacionada con ello, al contrario de lo que defendía el contenido publicado. También desde el Ayuntamiento de Sevilla señalaron que no había constancia de que "esos hechos se hayan producido en la ciudad".

No solo han negaron los hechos esas instituciones. Ni la Delegación del Gobierno de Andalucía ni de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla tenían constancia de que dos hombres homosexuales marroquíes violaran a un niño de 12 años en el Orgullo Gay de Sevilla en 2019, como afirmaba el contenido original.

Un "magrebí" no ha atacado "al presidente del colectivo gay" en Mula.

"Un magrebí ataca al presidente del colectivo gay de Mula y los medios silencian la nacionalidad del agresor". Era el titular de un contenido de la web Mediterráneo Digital en el que se vinculaba la agresión de Juan Antonio Hernández, presidente del colectivo Diversimula LGTBIQ+, con la inmigración. De nuevo, era un bulo.

Esta agresión tuvo lugar en Mula (Murcia) el 25 de agosto de 2019 cuando Hernández salía de una discoteca y, según publica La Verdad, un hombre le agredió tras insultarle utilizando la palabra "maricón". Sin embargo, el agresor, al contrario de lo que afirma el contenido que se difundió, era un hombre nacido en España y de nacionalidad española, como confirmó la Guardia Civil de Murcia. Esto también lo confirmó el propio Hernández, que aseguró a Maldita.es que el agresor era español. Además, el colectivo Diversimula LGTBIQ+ publicó el 3 de septiembre de 2019 un comunicado con el objetivo de "aclarar y denunciar la información publicada" por Mediterráneo Digital para desmentir que el supuesto agresor fuera de "nacionalidad magrebí".

Desde la discoteca La Piñuela, cerca de donde se produjo la agresión, también han negado que el agresor fuera "magrebí" y afirmaron que el agresor procedía de Mula, "del mismo pueblo".

*Este artículo forma parte de Maldita Migración, un proyecto de Maldita.es en colaboración con eldiario.es y el apoyo de Oxfam Intermón.